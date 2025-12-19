Privatización en marcha: el Gobierno avanzó con la preadjudicación de las represas de Neuquén y Río Negro

El Gobierno avanzó con la preadjudicación de las represas de Neuquén y Río Negro

El Gobierno informó que el Ministerio de Economía, bajo la conducción de Luis Caputo, realizó la preadjudicación del paquete accionario de cuatro centrales hidroeléctricas de Neuquén y Río Negro. La confirmación llegó con la publicación del Boletín Oficial.

El accionar se realizó en el marco del proceso de privatización de unidades de negocio de las empresas estatales Enarsa y NASA. La Resolución 2059/2025 aprobada forma parte de la segunda etapa del concurso público para la venta del 100% del capital accionario de las sociedades que operan las represas de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

Privatización en marcha: lo que establece la resolución sobre la preadjudicación

La Resolución publicada informa que la preadjudicación de la central de Piedra del Águila recayó sobre la firma Central Puerto S.A. La misma presentó una oferta de 245 millones de dólares.

En tanto el complejo de El Chocón fue asignado a la firma liderada por BML Inversora S.A.U. y MSU Energy, entre otros, por un monto total de 235.671.294 dólares.

Por su parte el grupo integrado por Edison Inversiones S.A.U. y el Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos se quedó con la preadjudicación de las centrales Alicurá y Cerros Colorados. En estos casos las ofertas ascendieron a 162.040.002 dólares y 64.174.002 dólares.

El documento también desestimó las ofertas presentadas por el grupo conformado por Hidroeléctrica Futaleufú, Genneia y Aluar. La Comisión Evaluadora consideró que las propuestas de un dólar realizas por estas constituían un «precio vil o no serio, de manera palmaria y manifiesta».

Finalmente el Ministerio de Economía fijó para el 22 de diciembre el acto de firma de los contratos de concesión y de transferencia con los preadjudicados en Cipolletti. A su vez indicó que estos contratos entrarán en vigencia una vez que se publique la resolución de adjudicación definitiva en el Boletín Oficial.

Con información de Noticias Argentinas