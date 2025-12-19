SUSCRIBITE
El paraje Chacay Huarruca se suma a la energía solar con una mini red que funciona las 24 horas

El nuevo sistema garantiza energía día y noche en un punto remoto de la Región Sur. Busca reducir el uso de combustibles y mejorando la calidad de vida.

La mini red integra un sistema de generación fotovoltaica con almacenamiento en baterías. Foto Gobierno de Río Negro.

El paraje Chacay Harruca, cerca de Ñorquincó, ya puso en funcionamiento su mini red de generación solar. La misma  asegura energía eléctrica las 24 horas a 10 familias y edificios públicos, con una inversión de $112 millones.

Desde el Gobierno de la provincia advirtieron que la puesta en marcha se realizó esta semana en el paraje ubicado a 65 km de Pilcaniyeu y 30 km de Ñorquincó. El mismo se encontraba fuera del Sistema Argentino de Interconexión, por lo que la obra ofrece un servicio eléctrico más estable y seguro.  Además busca acompañar la vida cotidiana y fortalecer el arraigo de la comunidad.

La mini red integra un sistema de generación fotovoltaica con almacenamiento en baterías y equipamiento de control, que permite sostener el suministro durante el día y la noche. En paralelo, se dispone de grupos electrógenos a Gas Licuado de Petroleo (GLP) como respaldo para asegurar continuidad ante contingencias.

Esta innovación contribuye a reducir el consumo de GLP, al sumar generación renovable en un punto remoto donde históricamente el servicio dependía de generación a combustión y podía atravesar períodos prolongados sin energía.

La puesta en marcha beneficia de manera directa a las familias residentes y a espacios clave de la comunidad como la Escuela N° 65, el puesto/centro de salud y la capilla, que ahora cuentan con abastecimiento continuo para iluminación, tareas diarias y comunicaciones. También permitirá abastecer con energía limpia todo el sistema de alumbrado público que construyó el Gobierno Provincial en los principales sectores de circulación del paraje y su ingreso.


Temas

Energía Solar

Energías Renovables

Río Negro

