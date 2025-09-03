Neuquén busca inversores para generar energía limpia con sus ríos y arroyos: las zonas «estratégicas»

El gobierno de Neuquén, a través de la estatal Emprendimientos Hidroeléctricos SEP (Emhidro), lanzó un llamado a manifestación de interés para desarrollar proyectos de energía renovable sobre arroyos y ríos de la provincia. Está destinado a empresas, consorcios y personas interesadas en invertir en pequeños y medianos aprovechamientos hidroeléctricos multipropósito (PAH y MAH).

Según se informó, la convocatoria tiene como objetivo restaurar, construir y poner en valor proyectos hidroeléctricos en distintos lugares de la provincia, con el fin de ampliar la generación de energía limpia y renovable, fortalecer el abastecimiento local y acompañar el crecimiento de las economías regionales.

Los aprovechamientos hidroeléctricos incluidos en la convocatoria se localizan, de manera potencial, sobre ríos y arroyos en zonas estratégicas de la provincia.

El gobierno aclaró que las ubicaciones «no son definitivas», ya que dependerán de las características de cada emprendimiento y de las propuestas que se presenten. «Los posibles sitios de emplazamiento fueron seleccionados por su potencial hidroeléctrico y por su contribución al desarrollo energético y productivo local», se indicó.

Las ubicaciones disponibles

Aprovechamientos existentes con instalaciones (en funcionamiento o no):

Aluminé – Aluminé

Calbuco – San Martín de los Andes

La Fragua – Manzano Amargo

Coyuco – Cochico – Cochico

Aprovechamientos en etapa de proyecto básico o factibilidad (Alto Neuquén):

Colomichicó – Potencia estimada: 38 MW

Los Guiones – Potencia estimada: 25 MW

Butalón Norte – Potencia estimada: 24 MW

Aprovechamientos en nivel de inventario con estudios ambientales preliminares:

Roblecillos – 46 MW

Manzano Amargo – 30 MW

Curamileo – 34 MW

Covunco – 5 MW

treuco – 54 MW

Matancilla – 64 MW

Aprovechamientos en inventario (sin estudios de detalle):

Huaraco – 48 MW

La Salada – 34 MW

Loncopué – 16 MW

Las Lajas – 48 MW

Calfulén – 38 MW

Las Coloradas – 0,22 MW

Central Lago – 2,5 MW

San Martín I – 0,05 MW

Villa Traful – 0,18 MW

Arroyo Mendoza – 0,06 MW

Aluminé 3 – 10 MW

Aluminé 2 – 2,4 MW

Ruca Choroy – 2 MW

Moquehue – 0,25 MW

Río Hermoso – 0,75 MW

Punta Lago Meliquina – 0,12 MW

Río Blanco – 0,15 MW

Laguna Epulafquen – 0,05 MW

Las Lajitas – 0,25 MW

Finalmente, también podrán considerarse otros proyectos a propuesta de los oferentes que acrediten viabilidad técnica y ambiental.

Cómo acceder a los pliegos

El pliego de condiciones para la Manifestación de Interés se encuentra disponible de manera gratuita en el portal oficial de Emhidro (www.emhidro.com.ar) y en el del ministerio de Planificación, Innovación y Modernización (https://minplanificacion.neuquen.gob.ar).

Podrán participar empresas nacionales e internacionales, consorcios, consultoras y profesionales especializados, que acrediten capacidad técnica, legal y financiera para llevar adelante las etapas de proyecto, ejecución, operación y mantenimiento de los aprovechamientos hidroeléctricos.

Según el cronograma de la convocatoria, hay tiempo de manifestar formalmente el interés hasta el 6 de octubre de 2025 a las 12. Las propuestas deberán enviarse en formato digital (PDF) a los correos oficiales de EmHidro (info@emhidro.com.ar) y del ministerio de Planificación (mipimnqn@gmail.com).