Neuquén busca inversores para generar energía limpia con sus ríos y arroyos: las zonas «estratégicas»
El gobierno provincial, a través de la estatal Emprendimientos Hidroeléctricos SEP (Emhidro), lanzó un llamado a manifestación de interés.
El gobierno de Neuquén, a través de la estatal Emprendimientos Hidroeléctricos SEP (Emhidro), lanzó un llamado a manifestación de interés para desarrollar proyectos de energía renovable sobre arroyos y ríos de la provincia. Está destinado a empresas, consorcios y personas interesadas en invertir en pequeños y medianos aprovechamientos hidroeléctricos multipropósito (PAH y MAH).
Según se informó, la convocatoria tiene como objetivo restaurar, construir y poner en valor proyectos hidroeléctricos en distintos lugares de la provincia, con el fin de ampliar la generación de energía limpia y renovable, fortalecer el abastecimiento local y acompañar el crecimiento de las economías regionales.
Los aprovechamientos hidroeléctricos incluidos en la convocatoria se localizan, de manera potencial, sobre ríos y arroyos en zonas estratégicas de la provincia.
El gobierno aclaró que las ubicaciones «no son definitivas», ya que dependerán de las características de cada emprendimiento y de las propuestas que se presenten. «Los posibles sitios de emplazamiento fueron seleccionados por su potencial hidroeléctrico y por su contribución al desarrollo energético y productivo local», se indicó.
Las ubicaciones disponibles
Aprovechamientos existentes con instalaciones (en funcionamiento o no):
- Aluminé – Aluminé
- Calbuco – San Martín de los Andes
- La Fragua – Manzano Amargo
- Coyuco – Cochico – Cochico
Aprovechamientos en etapa de proyecto básico o factibilidad (Alto Neuquén):
- Colomichicó – Potencia estimada: 38 MW
- Los Guiones – Potencia estimada: 25 MW
- Butalón Norte – Potencia estimada: 24 MW
Aprovechamientos en nivel de inventario con estudios ambientales preliminares:
- Roblecillos – 46 MW
- Manzano Amargo – 30 MW
- Curamileo – 34 MW
- Covunco – 5 MW
- treuco – 54 MW
- Matancilla – 64 MW
Aprovechamientos en inventario (sin estudios de detalle):
- Huaraco – 48 MW
- La Salada – 34 MW
- Loncopué – 16 MW
- Las Lajas – 48 MW
- Calfulén – 38 MW
- Las Coloradas – 0,22 MW
- Central Lago – 2,5 MW
- San Martín I – 0,05 MW
- Villa Traful – 0,18 MW
- Arroyo Mendoza – 0,06 MW
- Aluminé 3 – 10 MW
- Aluminé 2 – 2,4 MW
- Ruca Choroy – 2 MW
- Moquehue – 0,25 MW
- Río Hermoso – 0,75 MW
- Punta Lago Meliquina – 0,12 MW
- Río Blanco – 0,15 MW
- Laguna Epulafquen – 0,05 MW
- Las Lajitas – 0,25 MW
Finalmente, también podrán considerarse otros proyectos a propuesta de los oferentes que acrediten viabilidad técnica y ambiental.
Cómo acceder a los pliegos
El pliego de condiciones para la Manifestación de Interés se encuentra disponible de manera gratuita en el portal oficial de Emhidro (www.emhidro.com.ar) y en el del ministerio de Planificación, Innovación y Modernización (https://minplanificacion.neuquen.gob.ar).
Podrán participar empresas nacionales e internacionales, consorcios, consultoras y profesionales especializados, que acrediten capacidad técnica, legal y financiera para llevar adelante las etapas de proyecto, ejecución, operación y mantenimiento de los aprovechamientos hidroeléctricos.
Según el cronograma de la convocatoria, hay tiempo de manifestar formalmente el interés hasta el 6 de octubre de 2025 a las 12. Las propuestas deberán enviarse en formato digital (PDF) a los correos oficiales de EmHidro (info@emhidro.com.ar) y del ministerio de Planificación (mipimnqn@gmail.com).
