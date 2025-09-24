Concesión de las represas: cruce de diputados por el acuerdo de Rolando Figueroa y Weretilneck

La represa de El Chocón es una de las que se volverá a concesionar. Foto: archivo.

La licitación de las concesiones hidroeléctricas del Comahue en Neuquén y Río Negro generó debate este miércoles entre los diputados de la comisión de Energía de la Legislatura. Hubo un reclamo de la oposición para que el gobierno de Rolando Figueroa dé más información sobre los acuerdos alcanzados entre las provincias y el gobierno nacional que derivó en un enfrentamiento por lo que no se hizo en la gestión anterior.

La discusión fue por el tratamiento de un proyecto de César Gass (UCR-Juntos por el Cambio) para que la Provincia entregue detalles del acuerdo informado por Figueroa y su par Alberto Weretilneck el mes pasado. El presidente de la comisión, Damián Canuto, leyó la respuesta del ministro de Planificación, Rubén Etcheverry, quien indicó que «los puntos acordados no han sido plasmados en algún documento», sino que «casi la totalidad» están incorporados y definidos en el pliego de licitación y sus anexos.

«Los restantes puntos acordados serán implementados a través de normativa de la Secretaria de Energía de la Nación», aclaró.

Por la nueva concesión de los complejos de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, los gobiernos destacaron que se cobrará la energía en dólares, lo que dará «mayor previsibilidad» a los ingresos provinciales, se amplió la base de cálculo de las regalías, se incorporó una porción en especie y se añadió un canon de entre el 1% y el 2% a cobrar por las provincias.

Gass dijo estar al tanto del pliego, pero consideró que no se cumplió el artículo 189 inciso 2 por el cual corresponde a la Legislatura «aprobar o desechar los tratados o convenios celebrados con la Nación o con otras provincias». «Ahí ya tenemos algo de lo que tendríamos que dar cuenta al Ejecutivo para que tome esa decisión», afirmó.

El legislador radical también reclamó que se invite a los ministros del área y a expertos de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para ahondar «en qué es beneficioso y en qué es perjudicial este pliego», pero el oficialismo no lo avaló.

«No estoy de acuerdo con traer un ministro para ahondar en algo que ya está respondido», zanjó Canuto.

«No nos tomen por idiotas»

El debate reflotó las críticas del kirchnerismo por la reprivatización de las represas hidroeléctricas y también los cuestionamientos desde la vereda de enfrente por no haber avanzado en el tema durante el gobierno de Alberto Fernández.

Darío Martínez (Unión por la Patria) dijo estar convencido de que «fue una mala negociación» y culpó a la Ley Bases por facilitar el proceso. «Fue un pésimo error darle los votos y después quedar afuera. Se pasó sin escalas de pedir la tarifa Comahue a aplaudir que la tarifa se va a cobrar en dólares», reclamó.

Aseguró que, como secretario de Energía de la Nación, le propuso al Congreso una ley para crear una sociedad mixta con las provincias al estilo Hidronor o YPF, pero argumentó que no tuvo aval.

Lo cruzó Carlos Coggiola (Neuquén Federal), quien criticó que «cuando gobernaban el país no hicieron nada. «No nos tomen por idiotas. Ni en el año anterior a los vencimientos ni en el de los vencimientos se tomó una decisión. No podemos pretender salvar las pilchas porque ‘yo presenté una nota’. Ese gobierno (por el de Fernández) no tuvo decisión de nacionalizar, de pasarlas a las provincias, ni terminar con las concesiones, no hubo decisión política», planteó.