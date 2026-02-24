Proyecto Taca Taca en Salta: preveen una inversión de US$5.250 millones para explorar minerales

La compañía First Quantum Minerals anunció oficialmente la presentación del informe técnico NI 43-101 correspondiente al proyecto Taca Taca, un yacimiento de pórfido cobre-oro-molibdeno ubicado en la Puna salteña y de propiedad total de la empresa. El documento fue elaborado bajo estándares canadienses de divulgación minera y constituye un paso clave para la preparación del financiamiento y la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).

Desde la empresa señalaron que el informe demuestra la “importante oportunidad estratégica” que representa Taca Taca como próximo proyecto de desarrollo corporativo, destacando que los resultados económicos son sólidos y reflejan el valor generado a partir de la planificación minera y la experiencia en desarrollo de proyectos.

Producción, reservas y vida útil

El estudio respalda el desarrollo de una mina a cielo abierto con una capacidad inicial de procesamiento de 40 millones de toneladas anuales, con posibilidad de expansión a 60 millones desde el quinto año de operación. La vida útil estimada alcanza los 35 años, sustentada por reservas probadas y probables de 1.990 millones de toneladas.

En términos productivos, el informe proyecta una producción promedio de 291.000 toneladas de cobre por año durante la primera década, además de oro y molibdeno como subproductos, lo que posiciona al emprendimiento entre los mayores proyectos cupríferos sin desarrollar a nivel global.

El documento técnico estima un valor presente neto después de impuestos cercano a US$ 5.917 millones y una tasa interna de retorno de 19,3%, indicadores que refuerzan la viabilidad económica del proyecto. En cuanto al capital requerido, la inversión total prevista asciende a aproximadamente US$ 5.250 millones, incluyendo el desarrollo inicial y la expansión de la planta de procesamiento.

El plan contempla obras de infraestructura estratégica, como líneas de transmisión eléctrica, conexión ferroviaria y mejoras logísticas para la exportación, además de la posibilidad de abastecimiento energético con fuentes renovables. En materia socioeconómica, la compañía estima la generación de hasta 4.000 empleos durante la construcción y cerca de 2.000 puestos en la etapa operativa, con prioridad para proveedores y mano de obra local.

Asimismo, el informe subraya compromisos ambientales y comunitarios, incluyendo gestión del agua, biodiversidad y reducción de la intensidad de carbono mediante el uso de energías renovables y nuevas tecnologías operativas.

La presentación del informe técnico reemplaza la versión de 2021 e incorpora actualizaciones de reservas, costos y supuestos de precios de commodities, consolidando el avance del proyecto hacia la decisión final de inversión. De concretarse, Taca Taca podría transformar el perfil minero del noroeste argentino y fortalecer el posicionamiento del país en el mercado global del cobre, en un contexto de creciente demanda vinculada a la transición energética.