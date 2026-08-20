Puma Energy profundiza su expansión y lanza Puma Flota para la gestión inteligente de combustibles en el transporte

Con Puma Flota se podrá visualizar recorridos, consumos, tiempos, desvíos y cada movimiento de las operaciones en un solo lugar. Foto gentileza.

Puma Energy, la empresa líder en el mercado global de energía, anunció el lanzamiento de Puma Flota, una aplicación innovadora diseñada especialmente para que las empresas de transporte optimicen y lleven un control eficiente del consumo de combustible de sus flotas en toda su red de estaciones de servicio.

Puma Energy es una compañía petrolera global integrada de refinación, transporte, almacenamiento y distribución que opera en 46 países. La empresa ha expandido sus actividades a nivel mundial: es propietaria y operadora de 100 terminales de abastecimiento, así como de más de 3000 estaciones de servicio y está presente en 80 aeropuertos alrededor del mundo.

En Argentina, Puma Energy produce combustibles y lubricantes, con más de 400 estaciones de servicio en todo el país. A su Refinería en Bahía Blanca, la terminal en la localidad de Campana y su planta de lubricantes en Avellaneda, se suman más de 50 Agroservicios en los principales puntos de la zona productiva de la Argentina.

Con Puma Flota se pueden visualizar recorridos, consumos, tiempos, desvíos y cada movimiento de las operaciones de las unidades de transporte en un solo lugar, con la información actualizada y disponible de manera ágil, clara y eficiente.

Esta nueva app brinda mayor transparencia y agilidad en cada carga y ofrece ventajas, entre ellas:

Control total y en tiempo real: la aplicación permite supervisar el consumo de combustible de cada unidad de la flota de manera directa.

la aplicación permite supervisar el consumo de combustible de cada unidad de la flota de manera directa. Optimización de costos operativos , reduciendo gastos, detectando desvíos y mejorando su eficiencia.

, reduciendo gastos, detectando desvíos y mejorando su eficiencia. Seguridad garantizada: el proceso de carga incluye la validación obligatoria de la patente mediante escaneo y el ingreso del kilometraje del camión, asegurando que el suministro se realiza al vehículo autorizado.

el proceso de carga incluye la validación obligatoria de la patente mediante escaneo y el ingreso del kilometraje del camión, asegurando que el suministro se realiza al vehículo autorizado. Pagos ágiles y digitales: los choferes pueden abonar utilizando el crédito disponible en la app mediante el escaneo de un código QR en el surtidor, eliminando la necesidad de manejar efectivo o tarjetas físicas y así minimizar fraudes.

los choferes pueden abonar utilizando el crédito disponible en la app mediante el en el surtidor, eliminando la necesidad de manejar efectivo o tarjetas físicas y así minimizar fraudes. Cobertura nacional: la plataforma está habilitada para operar en todas las estaciones de servicio Puma Energy del país garantizando su disponibilidad y operación continua.

Con este lanzamiento, Puma Energy reafirma su compromiso con la eficiencia operativa y el respaldo tecnológico para el sector del transporte, ofreciendo una herramienta que combina control, seguridad y rapidez en un solo lugar.

«Puma Energy tiene un plan sostenido de expansión en Argentina y este lanzamiento marca un momento clave. Estamos listos para competir en cada segmento del mercado, desde el conductor particular hasta las grandes flotas corporativas del país», afirmó Alejandro Barón de Buxhoeveden, Director de Marketing LATAM.

“El lanzamiento de Puma Flota representa un hito en nuestra estrategia de digitalización para el sector logístico. Con esta herramienta, brindamos a las empresas de transporte una solución integral que garantiza un control eficiente sobre el consumo de combustible, transformando la carga en un proceso transparente, ágil y, por, sobre todo, seguro mediante la validación digital de cada unidad», afirmó Felipe Cuevas, Responsable de Flota.