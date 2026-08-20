Nace un nuevo coloso en Vaca Muerta: Continental compró el 50% de Phoenix e invertirán US$4.000 millones en 5 años

La alianza entre Continental Resources y Phoenix controlará seis bloques no convencionales en Neuquén y Río Negro con una inversión de US$4.000 millones en cinco años. (Foto: gentileza)

En una de las mayores operaciones corporativas del año en el sector energético, la compañía estadounidense Continental Resources firmó un acuerdo para adquirir el 50% de Phoenix Global Resources, empresa controlada mayoritariamente por el grupo suizo Mercuria Energy Group. Tras el cierre de la transacción, ambas firmas conformarán una plataforma conjunta operativa 50/50 enfocada en el desarrollo masivo de sus activos no convencionales en Vaca Muerta, con un plan de desembolso de capital que superará los US$4.000 millones durante los próximos cinco años.

La alianza entre el mayor productor privado de hidrocarburos de Estados Unidos y el gigante global de commodities proyecta un salto de escala operativo para Phoenix: pasar de los actuales 28.000 barriles equivalentes de petróleo por día (kboepd) a más de 100.000 kboepd hacia 2031, posicionándola entre los principales operadores independientes de la cuenca neuquina.

Los seis bloques en Neuquén y Río Negro y el ingreso al RIGI

El portafolio combinado sumará una superficie aproximada de 163.000 acres netos distribuidos en seis áreas estratégicas de la formación:

Bloques de Phoenix: las concesiones operadas en Mata Mora Norte , Mata Mora Sur , Confluencia Norte y Confluencia Sur , estas últimas ubicadas en territorio rionegrino.

las concesiones operadas en , , y , estas últimas ubicadas en territorio rionegrino. Activo de Continental: la participación operada en el bloque Los Toldos II Oeste .

la participación operada en el bloque . Incorporación de Integra: participaciones adicionales correspondientes al bloque Bajo del Toro Este, actualmente en manos del grupo liderado por José Luis Manzano.

Desde las compañías confirmaron que los proyectos buscarán encuadrarse bajo los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) nacional para garantizar el flujo de divisas e infraestructura de exportación.

El respaldo de los directivos: el factor Milei y la escala internacional

El CEO de Continental Resources, Doug Lawler, remarcó el clima de negocios: «Las reformas impulsadas por el presidente Milei y su administración generaron nuestro interés en la Argentina y fortalecieron nuestra confianza en su futuro, lo que ayudó a allanar el camino para esta alianza».

Por su parte, el CEO de Phoenix, Pablo Bizzotto, destacó el salto cualitativo: «La incorporación de Continental suma décadas de experiencia en desarrollo no convencional a gran escala, fortaleciendo nuestras capacidades para construir uno de los operadores independientes líderes de la cuenca». En tanto, Nicolás Mallo Huergo, CEO de Integra, celebró la consolidación de «una plataforma internacional que se extiende a Río Negro para llevar el crudo argentino al mercado mundial».