Un motociclista alcoholizado atropelló a una nena en el oeste de Neuquén: fue hospitalizada

Un grave siniestro vial ocurrió en la ciudad de Neuquén este domingo 4 de octubre. Una niña fue atropellada por una motocicleta y por la gravedad de las heridas debió ser intervenida quirúrgicamente. El conductor, que se había fugado del lugar, se presentó en una comisaría y terminó imputado.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el comisario Néstor Catalán detalló que el hecho sucedió alrededor de las 19, sobre la calle Combate San Lorenzo y Lago Rucachoroy, en inmediaciones del Club Villa Ceferino. Allí, en circunstancias que aún no fueron establecidas, un joven motociclista embistió a una niña de cinco años.

La niña fue operada en el Hospital Castro Rendón

La menor fue trasladada al Hospital Bouquet Roldán por parte de su mamá. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas que tenía en la cabeza, fue derivada al Hospital Castro Rendón, en donde fue intervenida quirúrgicamente en horas de la noche por un hundimiento y fisura de cráneo. Según la última información disponible sobre su estado de salud, se supo que continúa en terapia, pero descartan riesgo de vida.

Por su parte, el conductor de 20 años, que se había retirado del lugar sin auxiliar a la víctima, se acercó por sus medios a la Comisaría Tercera a relatar lo sucedido, y alegó a las autoridades que se fugó debido a que se sintió «amenazado» por las personas allí presentes.

Catalán confirmó que el hombre fue detenido, le secuestraron la motocicleta y le realizaron el test de alcoholemia, que dio positivo con 0,36 g/l de alcohol en sangre. Asimismo, en el momento del choque circulaba sin seguro ni carnet de conducir.

Este lunes a la mañana se llevó a cabo una audiencia de formulación de cargos y el imputado recuperó su libertad, aunque quedó sujeto a la causa con medidas preventivas durante un lapso de cuatro meses, a la espera de la evolución médica de la niña.