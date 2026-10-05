Juan Martín ratificó que quiere ser intendente de Roca, pero advirtió que es «prematuro hablar de candidaturas»

El legislador provincial y presidente del PRO de Río Negro, Juan Martín, ratificó que le gustaría ser intendente de Roca y dejó otra definición política sobre la mesa: aseguró estar «en sintonía» con el gobernador Alberto Weretilneck a partir de las declaraciones públicas que viene realizando el mandatario.

“Las declaraciones públicas de AW me alcanzan para darme cuenta que estamos en sintonía”, afirmó Martín, en referencia a Weretilneck y al escenario político que se viene configurando en Roca de cara a 2027.

La definición se suma a la propuesta que el dirigente viene planteando para la ciudad: la construcción de un acuerdo amplio entre distintos sectores políticos que permita disputar el gobierno municipal después de casi 25 años de administraciones vinculadas al mismo espacio y la misma familia.

Martín evitó, de todos modos, hablar de una candidatura definida. “Es muy prematuro hablar de candidaturas, pero hay temas que es bueno que se vayan poniendo sobre la mesa porque tienen que ver con cómo vivimos los roquenses”, sostuvo.

El dirigente volvió a cuestionar el rumbo de la ciudad y planteó que Roca “está estancada” y necesita “pegar un salto de calidad hacia el futuro”. A partir de ese diagnóstico, explicó que comenzó a conversar con dirigentes de distintos sectores para explorar la posibilidad de una construcción electoral más amplia.

En ese marco apareció nuevamente su propia aspiración. “Como nacido y criado en Roca, como alguien a quien la vida llevó a otros lugares pero que siempre volvió y eligió Roca para vivir, me gustaría ser intendente”, afirmó.

Martín aclaró que esa posibilidad no depende únicamente de su voluntad. “Eso no depende solamente de mí, tiene que surgir de una suma de voluntades”, señaló, dejando abierta la definición sobre quién podría encabezar eventualmente ese espacio.

El diálogo con Weretilneck y otros sectores

La referencia a Weretilneck marca uno de los elementos políticos de la construcción que Martín propone para Roca. El dirigente sostuvo que las posiciones públicas del gobernador son suficientes para advertir coincidencias respecto del diagnóstico y de la necesidad de una alternativa para la ciudad.

Al mismo tiempo, evitó presentar ese acercamiento como un acuerdo electoral cerrado. Su planteo es que todavía existe una etapa de conversaciones y construcción política antes de definir candidaturas.

“A partir de esta idea hemos conversado con mucha gente, de muchos sectores”, explicó Martín.

Por otro lado, sobre el senador nacional por la Libertad Avanza, Enzo Fullone, afirmó que: “Tenemos muy buen diálogo y en este momento estamos abocados a la elección de constituyentes de Bariloche”, respondió.

Martín reconoció que es lógico que exista entendimiento entre dirigentes que tienen posiciones similares, aunque volvió a marcar que todavía no es momento de cerrar acuerdos electorales.

“Es lógico que tengamos un entendimiento entre los que pensamos parecido, pero, como decía al principio, es muy temprano para hablar de acuerdos o candidaturas”, sostuvo Martín.