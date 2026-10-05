Lo acusaron de amenazar con una navaja a dos adolescentes en Roca y quedó detenido

Un hombre de 41 años fue imputado en Roca por amenazar con una navaja a dos hermanas de 17 y 10 años y quedó detenido con prisión preventiva. El hecho ocurrió durante la tarde del sábado 3 de octubre en la zona de Mirlo y Cipolletti y la investigación continuará con nuevas medidas de prueba.

La jueza de Garantías Claudia Lemunao tuvo por formulados los cargos y dispuso que el acusado permanezca privado de su libertad luego de escuchar los argumentos de la Fiscalía y la defensa.

Cómo fue el ataque

Según la acusación fiscal, “el 3 de octubre, alrededor de las 16:25, en la esquina de Los Mirlos y Cipolletti, dos hermanas, una de 17 y la otra de 10 años, fueron interceptadas por el imputado que tomó del cuello y le colocó una navaja a la más pequeña”.

De acuerdo con la representante de la Fiscalía de turno, Victoria Bou Abdo, las hermanas lograron soltarse y escapar sin lesiones. “Minutos más tarde, las chicas se comunicaron con su madre, que inmediatamente llamó al 911”, explicó.

A partir de la descripción aportada, efectivos de la subcomisaría 69° localizaron al sospechoso. Según la acusación, al advertir la presencia policial ingresó a una vivienda, donde finalmente fue detenido.

La Fiscalía encuadró provisoriamente la conducta como “amenazas con arma blanca”.

Qué pruebas reunió la Fiscalía

Entre los elementos incorporados al expediente figuran la denuncia realizada por la madre en la subcomisaría 69°, la entrevista tomada en sede policial, la intervención del Gabinete de Criminalística y las partidas de nacimiento de las dos hermanas, que acreditan sus edades.

También fueron incorporados los antecedentes penales del imputado.

La defensa penal pública, a cargo de Miguel Salomón, se opuso a la formulación de cargos. Sostuvo que no había elementos suficientes para determinar que el hombre detenido fuera quien participó del hecho y cuestionó la identificación a partir de las características físicas aportadas.

La Fiscalía pidió que siga detenido

Luego, Bou Abdo solicitó la prisión preventiva por el riesgo de entorpecimiento de la investigación y detalló las medidas que todavía deben realizarse.

“Restan medidas por producir, entre ellas las Cámara Gesell de las hermanas, las audiencias de reconocimiento de personas”, explicó. También señaló que se espera un informe de la Oficina de Atención a la Víctima (Ofavi) y que la Brigada de Investigaciones analizará las cámaras ubicadas en el sector donde ocurrió el episodio.

La defensa volvió a oponerse a la medida cautelar y ofreció alternativas menos gravosas. Sin embargo, la jueza Lemunao resolvió que el acusado continúe detenido bajo prisión preventiva mientras avanzan las diligencias pendientes.