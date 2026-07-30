BAIC Argentina eligió a Puma Energy como su marca recomendada de combustibles y lubricantes

La compañía abastecerá a la red de concesionarios y servicios oficiales del gigante chino en Argentina. Foto gentileza.

BAIC Argentina y Puma Energy anunciaron un acuerdo estratégico que combina la experiencia de ambas compañías para fortalecer su desarrollo conjunto en el país. A través de este convenio, Puma Energy pasa a ser la marca recomendada en combustibles y lubricantes para toda la gama de vehículos comercializados por BAIC en el país.

Puma Energy es una compañía petrolera global integrada de refinación, transporte, almacenamiento y distribución que opera en 46 países. La empresa ha expandido sus actividades a nivel mundial: es propietaria y operadora de 100 terminales de abastecimiento, así como de más de 3000 estaciones de servicio y está presente en 80 aeropuertos alrededor del mundo.

En Argentina, Puma Energy produce combustibles y lubricantes, con más de 400 estaciones de servicio en todo el país. A su Refinería en Bahía Blanca, la terminal en la localidad de Campana y su planta de lubricantes en Avellaneda, se suman más de 50 Agroservicios en los principales puntos de la zona productiva de la Argentina.

La incorporación de este nuevo socio comercial forma parte del compromiso de BAIC por seguir optimizando cada instancia de la experiencia de sus clientes. Así como el desarrollo de un vehículo exige altos estándares de ingeniería, su mantenimiento también requiere productos que respondan a esas mismas exigencias.

Con productos desarrollados para los estándares más exigentes del mercado automotor, Puma Energy acompaña el mantenimiento de cada vehículo BAIC con la calidad que su tecnología requiere.

El acuerdo también incluye a ARCFOX, la marca premium de vehículos eléctricos de BAIC. Para estos modelos, Puma Energy es la marca recomendada en lubricantes, refrigerantes y especialidades adaptados a las exigencias de la movilidad eléctrica.

De esta manera, BAIC continúa ampliando una propuesta que no solo contempla el vehículo, sino también todo lo que garantiza su desempeño a lo largo del tiempo.

“Esta nueva alianza con el Grupo BAIC, un líder en el mercado internacional que está creciendo y conquistando a los argentinos, reafirma el compromiso asumido con nuestros clientes de acompañarlos con una línea de combustibles y lubricantes de excelente calidad para garantizarles la mejor experiencia”, destacó Lucas Smart, Gerente de Marketing de Puma Energy para Argentina.

«Desde Posventa consideramos que esta alianza con Puma Energy representa un beneficio tanto para nuestra red de servicios oficiales como para nuestros clientes. Contar con combustibles, lubricantes y refrigerantes recomendados que cumplen con los estándares de BAIC nos permite acompañar el cuidado de cada vehículo con el respaldo que caracteriza a nuestra red de servicios oficiales«, afirmó Roberto Ruesch, Gerente de Posventa de BAIC Argentina.

Con esta alianza, BAIC reafirma una visión que atraviesa cada una de sus decisiones: ofrecer una experiencia de marca respaldada por innovación, tecnología y socios estratégicos que compartan los más altos estándares de calidad a nivel mundial.

BAIC Group es uno de los grupos automotrices más importantes de China y uno de los principales actores de la industria automotriz a nivel global. Con más de seis décadas de trayectoria, la compañía integra el desarrollo, la ingeniería, la fabricación y la comercialización de un completo porfolio de vehículos, entre los cuales se destacan BAIC, ARCFOX y STELATO, combinando funcionalidades, confort, alta gama, diferentes motorizaciones y nuevas energías.

Su presencia en más de ochenta países y regiones refleja una visión de movilidad impulsada por la innovación, el futuro de la tecnología y el compromiso con la evolución constante del sector.

En Argentina, BAIC cuenta con una sólida presencia, siendo el BAIC BJ30 Hybrid el SUV entre las marcas chinas más vendido en 2025 y en lo que va de 2026, y activando la preventa de su característico BAIX X55 II en su versión híbrida.

Como parte de uno de los mayores grupos automotrices del mundo, BAIC ofrece al mercado argentino una visión de movilidad donde la innovación, la ingeniería y la tecnología definen el futuro de la industria.