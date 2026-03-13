Electricidad con olas del mar: prueban en Mar del Plata una tecnología inédita en Argentina

El dispositivo desarrollado por la UTN utiliza grandes boyas de acero que se mueven con el vaivén de las olas y transmiten esa energía a un generador eléctrico. El prototipo será probado frente a la costa de Mar del Plata.

El desarrollo de energía undimotriz en la costa argentina dio un nuevo paso. El proyecto impulsado por investigadores de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) avanza en la validación de un sistema capaz de transformar el movimiento de las olas en electricidad, con la mira puesta en instalar un prototipo en la Escollera Norte del Puerto de Mar del Plata.

La iniciativa busca aprovechar la energía cinética del oleaje del Atlántico para generar electricidad mediante un sistema de boyas flotantes que transmiten su movimiento a un generador. Se trata de uno de los desarrollos pioneros en el país dentro del campo de las energías renovables marinas.

El proyecto es llevado adelante por la UTN Regional Pacheco junto a la empresa Elektrogen y cuenta con financiamiento del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA). El objetivo es diseñar un dispositivo capaz de operar en condiciones reales de mar y evaluar su potencial para integrarse al sistema energético.

Como parte de las etapas previas a la instalación del prototipo, el equipo técnico realizó recientemente una prueba en seco del sistema en la metalúrgica Duroll, ubicada en el Parque Industrial Villa Santa Rita, en Pilar.

De la jornada participaron investigadores de la UTN, especialistas del proyecto y representantes de PROINGED, organismo que acompaña el desarrollo tecnológico. Las pruebas permitieron verificar el funcionamiento del mecanismo y ajustar distintos componentes antes de su traslado al mar. El próximo paso será la instalación del dispositivo en la Escollera Norte del puerto marplatense, donde se evaluará su desempeño frente al oleaje real del Atlántico.

¿Cómo funciona esta tecnología?

El sistema desarrollado por el equipo de ingeniería, liderado por el investigador Alejandro Haim, se basa en el uso de grandes boyas flotantes fabricadas en acero naval. Estas estructuras se desplazan verticalmente con el vaivén de las olas y transmiten ese movimiento a una cadena de engranajes que lo convierte en rotación de alta velocidad, capaz de accionar un generador eléctrico.

El sistemna será fabricado en Buenos Aires y contará con tecnología y mano de obra nacional. Fotos ilustrativas Gobierno de La Provincia de Buenos Aires.

Según el diseño del sistema, cada unidad podría producir entre 30 y 200 kilovatios de potencia, dependiendo del tamaño de la boya y de las condiciones del oleaje en el lugar donde opere.

Las estructuras previstas tienen diámetros que pueden variar entre tres y diez metros y pesos que oscilan entre dos y veinte toneladas. El sistema también fue concebido para integrarse a infraestructuras marítimas existentes, como escolleras, muelles o plataformas offshore.

La energía undimotriz es considerada una de las fuentes renovables con mayor potencial a nivel global, especialmente en regiones con fuerte dinámica oceánica como el Atlántico Sur. A diferencia de otras tecnologías renovables, como la solar o la eólica, el movimiento de las olas presenta una mayor previsibilidad, lo que la convierte en una alternativa interesante para diversificar la matriz energética.

Si las pruebas en el mar resultan exitosas, el sistema podría escalarse mediante la instalación de múltiples unidades en una misma zona, lo que permitiría aumentar la capacidad de generación eléctrica.

La instalación del prototipo en Mar del Plata marcará así una etapa clave para evaluar si el oleaje del Atlántico puede convertirse en una nueva fuente de energía para Argentina y abrir una nueva frontera para el desarrollo de energías renovables en la costa.