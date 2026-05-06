Futuro minero: Las exportaciones pueden superar los US$ 9.000 millones en 2026, según la CAEM

Las exportaciones mineras pueden alcanzar los 9.000 millones de dólares al cierre de este 2026, empujadas por la escalada de los precios del oro, plata y litio, lo que representa un aumento del 49% en relación a 2025. Ese es el diagnóstico que presentó la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), en un informe presentado ante la prensa en Buenos Aires.

El presidente de la entidad, Roberto Cacciola, recordó que el saldo exportador del año pasado fue de 6.056 millones de dólares, que ya había implicado una suba del 30% respecto a 2024. Por su parte, aseguró que las cifras previstas para 2026 fueron tomadas con criterio conservador, ya que, de mantenerse las cotizaciones actuales, el número podría ser superior por incluso 1.000 millones de dólares.

De esta manera, el desempeño podría representar cerca de un 20% de lo que genera el sector agropecuario en Argentina, que son 39.000 millones de dólares anuales. Actualmente, las provincias de mayor peso económico en la minería son Catamarca, con el 93,2%, Santa Cruz con 85,5%, San Juan con 85,4%, Jujuy con 80,6% y Salta con 44,2%.

La producción del litio tuvo un aumento sostenido, ya que pasó de 35.000 toneladas de carbonato equivalente (LCE) en 2022 a 116.000 en 2025, aunque los proyectos fueron afectados por la bajada de los precios tras un pico. Según Mocciola, se espera que en 2026 las exportaciones de litio superen los 1.400 millones de dólares.

En contraste, las exportaciones de oro y plata crecieron gracias a la suba de los precios internacionales, pero mantienen una baja en su producción desde hace años. Por este motivo, se advirtió que, si se regresara a los valores de 2022, las minas de estos minerales en el país no podrían operar.

La industria minera genera en la actualidad más de 100.000 puestos de trabajo, más dos empleos indirectos cada trabajador directo, según el organismo. En ese sentido, se señaló que el salario promedio supera en 2,5 veces al nacional. Hoy existen 800 empresas como proveedores en proyectos en desarrollo, y 550 sostienen la operación diaria del sector.

En relación a la situación actual en relación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en el presente hay 13 proyectos mineros presentados, que en su totalidad suman inversiones por más de 42.000 millones de dólares. De todos ellos, ya siete fueron aprobados por el gobierno nacional, por un monto de 7.948 millones.

Desde la CAEM también se habló sobre las dificultades que atraviesa la reforma de Ley Glaciares para entrar en vigencia: aunque fue aprobada en abril por el congreso y posteriormente oficializada por Nación, aún se mantiene en una larga disputa judicial.

En ese sentido, Cacciola afirmó que tanto el gobierno nacional que tanto del gobierno nacional como las provincias que impulsaron el proyecto -Jujuy, Catamarca, Salta, Santa Cruz, Córdoba, y Santa Fe-, están «están alineadas con la necesidad de la minería, cuando tiempo atrás algunas de ellas la negaban».