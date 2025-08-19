Renunció el CFO de YPF y ahora la compañía reordena su área financiera

El Directorio de YPF aprobó cambios en la primera línea de conducción financiera, luego de aceptar la renuncia presentada por Federico Barroetaveña, quien se desempeñaba como Chief Financial Officer (CFO) de la compañía. La salida, según se informó oficialmente, responde a “razones de índole personal” y fue acompañada por un agradecimiento a su gestión.

En lugar de designar un reemplazo directo, la petrolera resolvió reestructurar el área, dividiendo en dos las funciones que hasta ahora estaban concentradas en la Vicepresidencia CFO. Así, a partir del 19 de agosto, el mando financiero queda en manos de Pedro Kearney, como vicepresidente de Finanzas, y de Juan José Mata, quien asume la vicepresidencia de Administración y Reporting.

Además, en la misma reunión de Directorio se designó de forma interina a Ariel Polotnianka como Chief Audit Officer, cargo clave en los controles internos de la empresa. La decisión se enmarca en el Plan 4×4, el programa estratégico que impulsa la actual gestión, con el objetivo de reforzar la efectividad administrativa y encarar con mayor solidez los desafíos vinculados al financiamiento de grandes proyectos.

Kearney es contador egresado de la Universidad de Córdoba y lleva más de dos décadas en YPF, donde ingresó en 2003. El ejecutivo ya había ocupado la posición de CFO interino en 2023, tras la salida de Alejandro Lew, y recientemente estaba al frente de las finanzas de YPF Luz.

Por su parte, Mata proviene de Tecpetrol, la petrolera del grupo Techint, donde también ejerció la vicepresidencia de Finanzas. Su incorporación refuerza el vínculo con el actual CEO de YPF, Horacio Marín, quien lidera la transformación de la compañía hacia una estructura más focalizada en la explotación no convencional.

La salida de Barroetaveña ocurre en un momento de fuerte reconfiguración para YPF: la firma avanza con la devolución de áreas convencionales, redobla la apuesta en Vaca Muerta y lidera la construcción del Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), proyecto que acaba de asegurar un financiamiento internacional por 2.000 millones de dólares.