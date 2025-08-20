Quién es Federico Barroetaveña, el CFO que renunció a su rol en YPF

Federico Barroetaveña se desempeñaba como Chief Financial Officer (CFO) de la compañía. El pasado martes se supo que el Directorio de YPF aceptó formalmente su renuncia que responde a «razones de índole personal». Su baja fue sorpresiva ya que su rol era clave en la empresa. ¿Quién es?.

Según la información que aparece en el sitio web de YPF, Federico Barroetaveña se unió a YPF en 2023, y fue nombrado CFO interino en noviembre de ese año.

Barroetaveña es contador público nacional, egresado de la Universidad de Buenos Aires en 1987, con formación ejecutiva en Harvard Business School y Wharton.

Antes de su rol en YPF, se desempeñó como Director Financiero de Tenaris y como Chief Financial Officer en Techint Ingeniería y Construcción entre 2017 y 2023, allí estuvo a cargo de las áreas de administración, finanzas y sistemas.

Ingresó al Grupo Techint en 1985, donde ocupó diversos cargos en México, Estados Unidos y Argentina, «que le otorgaron una amplia experiencia en las áreas de Finanzas, Desarrollo de Negocios y Contabilidad».

YPF reordena su área financiera tras la renuncia del CFO

El Directorio de YPF aprobó cambios en la primera línea de conducción financiera, luego de aceptar la renuncia presentada por Federico Barroetaveña.

En lugar de designar un reemplazo directo, la petrolera resolvió reestructurar el área, dividiendo en dos las funciones que hasta ahora estaban concentradas en la Vicepresidencia CFO. Así, a partir del 19 de agosto, el mando financiero queda en manos de Pedro Kearney, como vicepresidente de Finanzas, y de Juan José Mata, quien asume la vicepresidencia de Administración y Reporting.

Además, en la misma reunión de Directorio se designó de forma interina a Ariel Polotnianka como Chief Audit Officer, cargo clave en los controles internos de la empresa.