Río Negro apuesta por las renovables: paneles solares permiten ahorrar energía y costos en un edificio público

A casi dos años de su inauguración, el edificio de la Secretaría de Energía y Ambiente logró cubrir más del 20% de su demanda eléctrica gracias a la generación de energía solar, reduciendo el costo de la factura y las emisiones de dióxido de carbono. El edificio, inaugurado en febrero de 2024 en Cipolletti, cuenta con un sistema de paneles solares que permite abastecer parte del consumo energético diario.

El mismo, se encuentra inscripto como Usuario Generador (UGER), lo que habilita la inyección de excedentes de energía a la red de distribución eléctrica provincial. Durante el año 2025, el sistema fotovoltaico generó más de 45.000 kWh de energía limpia, lo que se tradujo en una reducción significativa de la energía comprada a la distribuidora con un ahorro superior a los $17 millones.

Menor impacto ambiental y uso eficiente de recursos

El uso de energías renovables en el edificio tuvo también un impacto ambiental positivo: se evitó la emisión de más de 8.400 kilogramos de dióxido de carbono, contribuyendo a la mitigación del cambio climático y al uso responsable de los recursos energéticos. Estos resultados consolidan al edificio de la Secretaría de Energía y Ambiente como un ejemplo de eficiencia energética y gestión sustentable en el ámbito público, alineado con los objetivos provinciales de transición energética y optimización del gasto público.

El de Energía y Ambiente no es el único edificio público rionegrino que avanza en este camino. También la sede técnica de Transcomahue, la empresa estatal de transporte de energía eléctrica, incorporó un sistema de generación fotovoltaica en su edificio operativo ubicado en Cipolletti.

El sistema instalado en Transcomahue cuenta con una potencia aproximada de 30 kW y está compuesto por alrededor de 60 paneles solares. La energía generada permite cubrir entre el 50% y el 70% de la demanda eléctrica del edificio, que alberga funciones clave como el centro de operaciones y despacho del sistema eléctrico provincial.

Al igual que en el edificio de Energía y Ambiente, el sistema está preparado para inyectar excedentes a la red eléctrica en momentos de baja demanda, fortaleciendo el esquema de generación distribuida y reafirmando el compromiso de la Provincia con un modelo energético más eficiente, sustentable y con beneficios económicos y ambientales concretos.