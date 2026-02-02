Dos buques y el desarrollo de un puerto clave: el balance del 2025 para el GNL en Río Negro

En noviembre arribó un cargamento de 10.000 toneladas de caños de acero para el gasoducto de SESA. Foto: gentileza Gobierno de Río Negro.

El Gobierno de Río Negro realizó un balance anual valorando los avances de la provincia durante 2025 de cara a la exportación de Gas Natural Licuado (GNL) desde el Golfo San Matías. Se destacaron los anuncios de la llegada de dos buques de licuefacción más el arribo y descarga de 10.000 toneladas de caños para el gasoducto del proyecto de Southern Energy (SESA).

A mediados del año pasado se oficializó la incorporación a la provincia del segundo buque de licuefacción MKII, que se sumará al Hilli Episeyo. Con ambas unidades, el consorcio SESA -integrada por Pan American Energy (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%)- apunta a producir 6 millones de toneladas anuales de GNL.

De esta manera, desde la provincia se espera desarrollar la infraestructura necesaria para conectar el gas de Vaca Muerta con la costa rionegrina, para de esa manera poder exportar al exterior.

En agosto fue que se confirmó la Decisión Final de Inversión del buque MKII, con una inversión total proyectada hasta 2035 supera los 6.000 millones de dólares. En diciembre, SESA firmó el primer acuerdo marco para exportar GNL con la empresa alemana SEFE.

10.000 toneladas de caños para el puerto en San Antonio Este

Desde el Gobierno también resaltaron el desarrollo del puerto en San Antonio Este. En noviembre arribó un cargamento de 10.000 toneladas de caños de acero (más de 2.200 unidades) para el gasoducto del proyecto. Con los materiales ya reunidos, actualmente se prepara el obrador y el inicio del traslado hacia los frentes de obra.

A lo largo del proceso, la Provincia sostuvo el acompañamiento institucional y la articulación con municipios, sindicatos y actores del sector, con foco en seguridad operativa, planificación y seguimiento.

En octubre se realizó una reunión junto a 200 proveedores con participación de la Secretaría de Energía y Ambiente, el Municipio de San Antonio y representantes de Southern Energy (SESA) y su contratista Buzca S.A., donde se presentaron los procedimientos y requisitos para sumarse a las contrataciones asociadas a la construcción del gasoducto.

La agenda continuó en diciembre con un nuevo encuentro orientado a ampliar la red de proveedores: SESA reunió a 50 empresas locales junto a OPS, firma a cargo de la ampliación de la planta compresora del Gasoducto San Martín, una infraestructura pensada para acompañar el incremento de capacidad que demanda el desarrollo del GNL.