Río Negro avanza con la restauración de la Ruta 9: una vía clave para el desarrollo energético del país

El Gobierno de Río Negro continúa trabajando en una de la obra estratégica para el desarrollo productivo y energético de la provincia que consiste en el enripiado integral de la Ruta Provincial 9, con acceso directo a Punta Colorada, donde se construye la Terminal de Exportación del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur. Los trabajos forman parte de un paquete de obras viales que la Provincia financia con fondos del Bono VMOS, obtenido a partir del acuerdo con las empresas petroleras que operan el oleoducto.

Según informaron, las tareas incluyen el ensanche de la calzada hasta 7 metros, la ejecución del enripiado, movimiento de suelos con terraplenes y compactación especial en sectores puntuales, intervención sobre alcantarillas existentes. Además de la señalización vertical con cartelería reflectiva y la colocación de defensas metálicas en sectores definidos del tramo.

La inversión prevista para esta obra es de $3.251 millones. Foto Gobierno de Río Negro.

La intervención permitirá mejorar de manera sustancial la transitabilidad y la seguridad vial en un tramo clave para la logística provincial: el recorrido que conecta la Ruta Nacional 3 con Punta Colorada. Se trata de un corredor fundamental para el movimiento de equipos, servicios y tareas vinculadas a la construcción del oleoducto, y para acompañar el crecimiento que se proyecta en la región.

RUTA 9: ACCESO ESTRATÉGICO A PUNTA COLORADA



En febrero vamos a licitar el enripiado integral de la Ruta Provincial 9, el acceso directo a Punta Colorada, donde se construye la terminal de exportación del oleoducto VMOS. No es un camino más: es una vía clave para el desarrollo… pic.twitter.com/3eLtBBGPLX — Alberto Weretilneck (@WeretilneckOK) January 16, 2026

El Gobernador Alberto Weretilneck estimó que en febrero se realizará el llamado a licitación para la obra. “La Ruta 9 no es un camino más. Es el acceso a una de las obras energéticas más importantes del país. Es desarrollo y trabajo para nuestra gente”, afirmó.

Con esta obra, el Gobierno de Río Negro se anticipa a las necesidades de infraestructura que impone el desarrollo energético. “Invertimos en rutas, servicios e infraestructura para que el desarrollo quede en la provincia y se traduzca en oportunidades concretas para nuestra comunidad”, remarcó Weretilneck.