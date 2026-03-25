Río Negro impulsa el desarrollo provincial: crece el Registro de Proveedores para proyectos energético

El Registro de Proveedores Rionegrinos para Proyectos Energéticos continúa consolidándose como una herramienta estratégica para el desarrollo productivo provincial. Con 374 empresas ya inscriptas, el sistema busca fortalecer la participación de firmas locales en grandes inversiones energéticas y generar nuevas oportunidades en bienes, servicios y obras.

La iniciativa se enmarca en la Ley Provincial 5805, sancionada el año pasado, que dio origen al Régimen de Promoción y Desarrollo de Proveedores de Bienes, Servicios y Obras Rionegrinos. El proceso de inscripción comenzó en el último trimestre y desde entonces muestra un crecimiento sostenido, reflejando el interés del sector privado en integrarse a la cadena de valor de los proyectos en marcha.

Una política para potenciar el desarrollo local

El registro tiene como objetivo central promover la participación prioritaria de empresas rionegrinas en proyectos hidrocarburíferos, mineros y energéticos, así como en otras iniciativas productivas. En ese sentido, la normativa establece que concesionarias, contratistas y subcontratistas deben contratar con preferencia a proveedores locales.

Además, la ley fija un piso del 60% de contratación con empresas rionegrinas y obliga a invitar a ofertar a firmas inscriptas en el registro, consolidando una política pública orientada a transformar las grandes inversiones en más empleo, desarrollo y oportunidades en la provincia.

Entre sus principales funciones, el registro permite:

Certificar la condición de “Proveedor Rionegrino”.

Organizar y sistematizar la información del sector.

Generar una base de datos pública y gratuita.

Facilitar el acceso a convocatorias y procesos de contratación.

El crecimiento en la cantidad de empresas inscriptas evidencia el interés del entramado productivo local en participar activamente de esta nueva etapa económica.

Cómo inscribirse

La inscripción se realiza de manera online a través del sitio oficial del Gobierno de Río Negro. Las personas y empresas interesadas deben completar un formulario digital y presentar la documentación correspondiente.

Entre los requisitos generales se incluyen constancias fiscales, certificados de libre deuda, habilitaciones según la actividad y documentación legal de la empresa. También se contemplan requisitos específicos según se trate de personas humanas, jurídicas o uniones transitorias de empresas (UTE).

Formar parte del registro permite a las empresas ser consideradas e invitadas a participar en procesos de contratación vinculados a grandes proyectos productivos en la provincia, lo que representa una oportunidad concreta de crecimiento y expansión.

Desde el Gobierno provincial destacan que esta herramienta es clave para fortalecer el entramado empresarial rionegrino y garantizar que el desarrollo energético tenga un impacto directo en la economía local.