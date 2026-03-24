CERAWeek 2026: Weretilneck posicionó a Río Negro como clave para exportar GNL al mundo y atraer inversiones

En CERAWeek, Alberto Weretilneck presentó a Río Negro como un nodo estratégico para exportar energía, con proyectos en Punta Colorada y el Golfo San Matías.

En el escenario global de CERAWeek, en Houston, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, salió a posicionar a la provincia como un actor clave en el desarrollo del proyecto Argentina GNL, con un mensaje dirigido a inversores y empresas energéticas: Río Negro tiene condiciones competitivas y trabaja para garantizar confianza.

Durante su participación en el panel “Vaca Muerta: CEOs & The Strategic Outlook”, el mandatario formó parte de un espacio junto a funcionarios nacionales y líderes del sector, donde se debatió el futuro de la formación no convencional y su inserción en el mercado global.

Allí, Weretilneck puso el foco en las ventajas naturales de la provincia, especialmente en su costa atlántica. Destacó que el Golfo San Matías ofrece condiciones operativas favorables, como la profundidad del mar, bajo tráfico marítimo, disponibilidad de tierras y condiciones de viento, factores que , según planteó, «son determinantes para proyectos de gran escala».

A esto sumó un punto técnico central para la industria: la ubicación. El gobernador remarcó que Río Negro presenta la menor distancia desde Vaca Muerta hacia un punto de exportación, lo que permite reducir costos en infraestructura y minimizar interferencias en el desarrollo de ductos.

La provincia forma parte de la Cuenca Neuquina y combina una larga tradición hidrocarburífera con el crecimiento del shale oil. En Vaca Muerta, los pozos han alcanzado productividades superiores a los 600 barriles diarios, consolidando a la región como uno de los principales polos energéticos del país.

Pero más allá de las condiciones geográficas, el eje de su discurso estuvo puesto en la generación de confianza. “Lo más importante es que la industria y los inversores sientan confianza”, sostuvo, al plantear el principal desafío de su gestión frente al escenario de grandes inversiones.

Para ello, enumeró una serie de pilares. En primer lugar, la estabilidad política, con consensos dentro de la dirigencia provincial en torno al desarrollo energético. En segundo término, la seguridad jurídica, a partir de leyes específicas que establecen reglas claras y compromisos para cada proyecto.

En ese marco, mencionó iniciativas como VMOS y Argentina GNL, con normativas que buscan dar previsibilidad y mecanismos de resolución acordes a estándares internacionales, alineando la legislación provincial con las demandas de la industria.

Condiciones a largo plazo

El tercer aspecto es el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado. Weretilneck aseguró que la provincia garantiza la continuidad de las condiciones acordadas a lo largo del tiempo, un punto clave para inversiones de largo plazo.

El cuarto pilar es el apoyo social. El gobernador remarcó que el acompañamiento de las comunidades, los trabajadores y el entramado empresarial es fundamental para el desarrollo de los proyectos energéticos. En paralelo, destacó el trabajo articulado con el gobierno nacional a partir del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que Río Negro adhirió y adaptó su marco normativo para facilitar el desembarco de capitales.

Otro de los compromisos asumidos es la eficiencia del Estado. En ese sentido, planteó que los permisos ambientales y de uso de tierras deben «resolverse en plazos acotados«, fijando como objetivo un rango de entre tres y ocho meses para cada iniciativa.

Recientemente, Weretilneck también puso en valor el proceso de transformación de la provincia, que avanza en consolidarse no solo como productora sino como plataforma exportadora. En ese camino, mencionó el desarrollo de nuevas terminales de crudo en Punta Colorada y los proyectos de GNL en el Golfo San Matías.

Estos avances posicionan a Río Negro como un nodo logístico estratégico para la salida de la producción de Vaca Muerta hacia los mercados internacionales, en un contexto de creciente demanda global de energía.

La exposición del gobernador se dio en línea con lo planteado en la previa del evento, donde había destacado que el mundo observa con mayor interés a Argentina ante la necesidad de garantizar seguridad en el suministro energético. En ese escenario, el proyecto Argentina GNL, liderado por YPF junto a socios internacionales, aparece como una de las principales apuestas para capitalizar ese contexto, con Río Negro buscando consolidarse como la puerta de salida de ese desarrollo.