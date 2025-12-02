Referentes debatieron el rol de la IA en las PYMES de Neuquén ante la transformación productiva

El encuentro tuvo lugar en el auditorio de Bizion, en Neuquén.

Neuquén atraviesa un profundo proceso de transformación productiva impulsado por el crecimiento energético y la diversificación económica, en el cual la inteligencia artificial se consolida como una herramienta estratégica para que las PYMES locales ganen competitividad en mercados cada vez más exigentes. En este contexto, Bizion Escuela de Negocios y CENOVA desarrollaron una jornada denominada “IA para la toma de decisiones en Pymes”.

El encuentro tuvo lugar en el auditorio de Bizion y convocó a decenas de empresarios, directivos, mandos medios y equipos técnicos interesados en comprender cómo la IA puede mejorar procesos, reducir costos, anticipar escenarios y fortalecer la toma de decisiones en organizaciones neuquinas.

Las autoridades remarcaron la importancia de generar espacios de formación y articulación entre sectores para acompañar este proceso de modernización.

La cita reunió a referentes del sector público, académico y productivo de la provincia en un contexto donde la digitalización avanza con rapidez y la demanda de soluciones basadas en inteligencia artificial se vuelve clave para la gestión empresarial.

La agenda incluyó un panel central sobre tendencias y oportunidades vinculadas a la adopción de IA, con la participación de: Juan Manuel Morales (Subsecretario de Industria), Juan Pablo Routurou (Deepline), Mariano Llarin – (Infotech), Gastón Becerra – (UFLO), Ariel Biondi Coronel – (Deepline).

Los especialistas presentaron herramientas concretas, casos aplicados al sector energético y a otras industrias locales, y un análisis sobre los desafíos éticos y la necesidad de desarrollar nuevas capacidades dentro de los equipos de trabajo.

Gonzalo Echegaray, director de Bizion, subrayó que “la IA es un desafío para la escuela de negocios. Las PYMES se enfrentan a estos cambios en uno de los momentos bisagra más importantes para Neuquén y Río Negro. El desafío es pasar del uso individual al uso colectivo para organizar las PYMES”.

En esa misma línea, Juan Pablo Routurou (Deepline) remarcó que “esto no es ciencia ficción: es eficiencia real. La IA democratiza el conocimiento. Una PYME no puede no estar pagando ChatGPT; ni una hora de un pasante vale 40 dólares”.

La iniciativa refuerza el compromiso de Bizion y CENOVA con el fortalecimiento del ecosistema productivo neuquino, generando puentes entre academia, empresas y organismos públicos para acelerar la transformación digital en la región.

Con una duración de dos horas y media, la jornada estuvo dirigida a equipos vinculados a la tecnología, innovación, operaciones, planeamiento y a PYMES asociadas al entramado energético y productivo de Neuquén.

Por su parte, Juan Manuel Morales, Subsecretario de Industria de la provincia de Neuquén también estuvo presente en la apertura y señaló que “hay que tener los objetivos claros y empezar con un cambio cultural. Hay que pensar en cambiar los procesos y adaptarlos para los nativos digitales. La gente cada vez quiere ir menos al local: busca comprar desde la comodidad de su casa. No se pueden continuar procesos del siglo pasado”.

