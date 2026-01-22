Río Negro resiste al calor sin crisis energéticas: no se han reportado cortes ante la fuerte demanda

Pese a las altas temperaturas de verano, Río Negro atraviesa olas de calor sin colapsos. Según informaron desde la Secretaría de Energía, aún no se produjeron interrupciones prolongadas del servicio asociadas al mayor uso de aires acondicionados en los sectores residenciales ni a la demanda de los frigoríficos del Alto Valle. Este comportamiento del sistema confirma la efectividad de las inversiones realizadas y de la planificación anticipada.

Durante el año 2025 se ejecutaron numerosas obras que resultaron clave para reforzar el sistema eléctrico provincial. Entre ellas se destacan las realizadas por Transcomahue, que invirtió más de mil millones de pesos en mejoras de estaciones transformadoras en Allen, General Roca y Termo Roca, la modernización de su Centro de Control en Cipolletti y el fortalecimiento de las tareas de mantenimiento mediante la incorporación de nuevo equipamiento y vehículos.

Durante la presente temporada se alcanzaron temperaturas similares a las del verano pasado, con picos de consumo comparables e incluso superiores. El aumento de la demanda eléctrica, propio de estos escenarios, fue absorbido por el sistema gracias al trabajo articulado entre la Secretaría de Energía, el EPRE, las distribuidoras y Transcomahue S.A. Este abordaje conjunto permite identificar zonas sensibles, planificar obras estratégicas y fortalecer tanto el sistema de transporte como el de distribución eléctrica.

El cuadro presenta las demandas pico registradas en algunas estaciones transformadoras del Alto Valle, operadas por Transcomahue. Fuente Gob

Ante este escenario, el Gobierno de Río Negro impulsó y acompañó las inversiones necesarias, muchas de ellas con aportes directos de la Provincia. Las mismas están orientadas a garantizar previsibilidad, calidad del servicio y capacidad de respuesta ante picos de consumo.

Comparación de la demanda en estaciones transformadoras de EDERSA. Fuente: Gobierno de Río Negro.

EDERSA llevó adelante obras de gran impacto en distintas localidades de la provincia, con nuevas líneas de media tensión, reemplazo y mejora de redes de baja tensión, anillos eléctricos, estaciones transformadoras, subestaciones y tendidos subterráneos. Entre las ciudades en las que se realizaron los trabajos se encuentran: Viedma, Villa Regina, Allen, General Roca, Cervantes, Cipolletti, El Bolsón, Choele Choel, Catriel, Cinco Saltos, General Conesa, Jacobacci, Los Menucos, San Antonio Oeste y Valcheta.

Por su parte, las cooperativas eléctricas cumplieron un rol fundamental. La Cooperativa de Electricidad Bariloche avanzó en la renovación de redes troncales y alimentadores estratégicos, además de mejoras en estaciones transformadoras, mientras que la Cooperativa de Electricidad de Río Colorado, en conjunto con EDERSA, concretó la repotenciación de su estación transformadora mediante la instalación de un nuevo transformador de 15 MVA.

Según sostuvieron desde el Gobierno provincial, este conjunto de obras y acciones refleja una política energética sostenida. Con visión de largo plazo, que permitió que Río Negro afronte uno de los veranos más exigentes de los últimos años sin colapsos ni crisis energéticas, consolidando un sistema más confiable, moderno y preparado para el crecimiento futuro de la demanda.