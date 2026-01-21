Río Negro fortalece su entramado productivo: más de 300 empresas locales ya integran el registro energético

El Estado como puente para que la oportunidad llegue a Río Negro Crédito: Gobierno de Río Negro .

Durante 2025, la Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro realizó jornadas para vincular empresas rionegrinas con los proyectos de exportación de hidrocarburos por el Golfo San Matías, generando oportunidades y empleo local. Durante el año, el área de Relaciones Institucionales y el Equipo Territorial de la cartera energética provincial impulsaron espacios de capacitación, networking y vinculación para acercar a las empresas rionegrinas a las cadenas de valor de los grandes proyectos energéticos que se desarrollan en la Provincia.

Las actividades se organizaron en distintas localidades, para llegar a todos los rionegrinos. En las mismas se convocaron a firmas locales junto a compañías operadoras y contratistas, además de cámaras empresariales, con el objeto de ampliar información, abrir canales y facilitar el acceso a procesos de calificación y contratación.

Vinculación con proyectos estratégicos

En el marco del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), se realizaron encuentros de capacitación con la Academia de Proveedores de YPF en Sierra Grande y Cipolletti. Estas instancias permitieron conocer avances de obra y demandas futuras, además de herramientas para inscribirse en registros y participar en plataformas de compras y licitaciones.

En paralelo, en San Antonio Oeste y Las Grutas se desarrollaron jornadas de vinculación con contratistas del proyecto de GNL de Southern Energy (SESA), y está previsto sumar una actividad similar durante la primera parte del año con otro contratista del mismo proyecto. Además, junto a Techint y en el marco de la obra Duplicar Norte de Oldelval, se realizó una jornada de vinculación con potenciales proveedores en Cipolletti y se proyecta una próxima en Catriel.

Las nueve jornadas realizadas consolidaron una estrategia provincial para que los grandes proyectos de exportación se traduzcan en oportunidades concretas para el entramado productivo rionegrino, fortaleciendo vínculos entre empresas, contratistas y cámaras.

“Queríamos no solo que las empresas de Río Negro puedan tener prioridad para trabajar en lo que viene, sino que tengan la posibilidad de desarrollarse dentro de la cadena de valor”, señaló Mario Figueroa, responsable de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Energía y Ambiente.

En esa misma línea, desde los proyectos se remarcó la importancia de que el desarrollo se refleje en empleo y participación local. Dicha postura va en sintonía con el impulso provincial para priorizar la mano de obra rionegrina.

Registro de Proveedores y “Compre Rionegrino”

Este trabajo se vincula a la sanción, en 2025, de las herramientas provinciales que promueven la prioridad de mano de obra local (Ley 80/20) y la contratación de empresas rionegrinas. En particular, la Ley 5805 estableció la creación del Registro de Proveedores de Bienes, Servicios y Obras Rionegrino, que cerró 2025 con 319 empresas inscriptas.

El Registro es de consulta obligatoria para empresas operadoras, contratistas y subcontratistas de proyectos energéticos, con el objetivo de garantizar la participación de proveedores rionegrinos y ampliar su acceso a nuevas oportunidades. En ese marco, se destacó que, a partir de esta herramienta y la obligatoriedad de su cumplimiento, ya se registran licitaciones adjudicadas con participación íntegra de empresas rionegrinas inscriptas.

Desde El Gobierno de Río Negro informaron que las empresas y emprendedores interesados en participar en proyectos energéticos provinciales o formar parte del registro provincial, se puede completar el siguiente formulario: https://forms.gle/ PNQDeDq26DzFyrE59 . También se puede escribir un correo electrónico a gmorell@energia.rionegro.gov. ar equipoycomunidad@gmail.com o herrero.martin@edhipsa.com.ar indistintamente, donde se reciben y analizan todas las solicitudes.