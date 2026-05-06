Avanza Vaca Muerta en Río Negro: se oficializó la llegada de Continental Resources al área Loma Guadalosa

El gobierno de Río Negro hizo oficial la cesión del 13% de la participación de Pan American Energy (PAE) en el área Loma Guadalosa a Continental Resources Argentina, una compañía liderada por Harold Hamm, mejor conocido como el Rey del fracking. Se realizó en el marco de la Ley Nacional 17.319 y se trata de la primera concesión no convencional hacia Vaca Muerta del lado rionegrino.

La medida comunicada través del Decreto 447/26, fue publicada en el Boletín Oficial, y es parte del proceso de consolidación de la primera concesión de explotación no convencional de hidrocarburos (Cench) de Río Negro, lo que marca un antes y un después en la actividad dentro de la provincia.

Cuando la medida se haga efectiva, PAE seguirá siendo la operadora del área ubicada al norte de Cipoletti, ya que contará con una participación del 52%, mientras que Continental Resources Argentina tendrá el 13% y TanGo Energy Argentina, el 35%. Para ello, solo falta la presentación de la escritura definitiva frente a la Autoridad de Aplicación.

La decisión de reconvertir Loma Guadalosa en 2025 marcó un punto de partida para el desarrollo de Vaca Muerta del lado rionegrino de la cuenca. Tiene un plazo de concesión de 35 años, es decir, hasta el 4 de agosto de 2060.

El plan piloto que se aprobó contempla una inversión inicial de 36 millones de dólares, con la perforación de dos pozos horizontales de 3.000 metros de rama lateral en la formación y un pozo vertical piloto. El primer pozo está previsto para 2026, el segundo para 2027 y la evaluación de resultados para 2028.

En el caso que los resultados acompañen y se confirme el potencial del área, el desarrollo podría avanzar hacia una etapa de mayor escala, con hasta 44 pozos adicionales y una inversión mucho mayor, estimada en 1.000 millones de dólares.

El área Loma Guadalosa tiene una superficie de 101 kilómetros cuadrados, y se encuentra a unos 60 kilómetros al norte de Cipolletti. Se estima que cuenta con recursos prospectivos no convencionales estimados en 48,4 barriles equivalentes de petróleo (MMBOE).

La incorporación de la petrolera norteamericana Continental Resources busca sumar experiencia técnica al desarrollo del no convencional rionegrino. Se inscribe en una etapa en la que Río Negro busca transformar su potencial energético en «más actividad, empleo, infraestructura y oportunidades para las próximas décadas», según expresó el gobierno en el comunicado oficial.