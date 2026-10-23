Sancor Seguros presentó nuevas soluciones para la industria petrolera en la AOG Patagonia 2026

La expansión de Vaca Muerta genera nuevas oportunidades para las compañías que ofrecen servicios especializados a la industria hidrocarburífera. En ese contexto, Sancor Seguros y Prevención Salud participaron de la AOG Patagonia 2026, donde dieron a conocer sus propuestas para acompañar el crecimiento de las operadoras, contratistas y proveedores del sector energético.

La exposición, que se desarrolló del 19 al 22 de octubre en el Espacio DUAM de Neuquén, permitió presentar herramientas orientadas a responder a las necesidades de una actividad que requiere coberturas específicas, prevención de riesgos y servicios de salud adaptados a las condiciones de trabajo en los yacimientos.

Sancor Seguros Energy, una propuesta para el sector energético

Una de las principales novedades fue Sancor Seguros Energy, una operatoria diseñada especialmente para la industria energética que reúne soluciones de protección patrimonial y riesgos del trabajo, entre otras prestaciones.

La iniciativa busca simplificar la contratación de seguros y ofrecer respuestas ajustadas a las particularidades de las empresas petroleras, que operan en entornos de alta exigencia y necesitan contar con respaldo ante diferentes contingencias.

Mauro Regalía, jefe de la oficina comercial de Sancor Seguros en Neuquén, participó de la presentación de esta propuesta, que apunta a fortalecer la presencia de la compañía en una región estratégica para el desarrollo energético argentino.

Prevención Salud amplía su propuesta para las empresas de Vaca Muerta

Otro de los ejes de la participación estuvo vinculado con Prevención Salud, que trabaja en el desarrollo de acuerdos con operadoras y compañías de la cadena hidrocarburífera para ampliar el acceso a prestaciones médicas.

Javier del Río, jefe de Prevención Salud para Río Negro, Neuquén y Chubut, destacó el trabajo en alianzas estratégicas para responder a las necesidades de las empresas de la región.

Miguel Carruozzo, Guillermo Arcos, Juan Carlos Beltrame y Gabriel Savini.

La propuesta incluye programas de prevención y promoción de la salud, controles médicos y campañas de concientización. También incorpora herramientas digitales, aplicaciones móviles y consultas médicas en línea, que complementan la atención presencial y facilitan el acceso a diferentes servicios.

La compañía cuenta con presencia en puntos estratégicos de la Patagonia, como Neuquén, el Alto Valle, Bariloche, Comodoro Rivadavia y Trelew. A través de su articulación con productores locales, busca además acercar prestaciones a contratistas y pequeñas empresas que desarrollan sus actividades lejos de los principales centros urbanos.

Vaca Muerta impulsa la demanda de servicios especializados

El crecimiento de la actividad hidrocarburífera no solo representa oportunidades para las empresas productoras de petróleo y gas. También impulsa el desarrollo de una amplia red de proveedores que deben responder a mayores exigencias operativas, laborales y de seguridad.

En este escenario, la gestión de riesgos, la protección de los trabajadores y el acceso a prestaciones médicas se convierten en aspectos centrales para sostener el funcionamiento de las compañías.

Con su participación en la AOG Patagonia 2026, Sancor Seguros y Prevención Salud buscan consolidar su presencia en la cuenca neuquina, acompañando tanto a las grandes operadoras como a las pequeñas y medianas empresas que integran la cadena de valor de Vaca Muerta.