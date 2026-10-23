Río Negro autoriza más colectivos entre Bariloche, la Región Sur y el Alto Valle

El gobierno provincial anunció que se recuperaron frecuencias de transporte de pasajeros que conectan Bariloche con Roca, a través de distintas localidades y parajes de la Región Sur.

La medida responde a un compromiso asumido con vecinos y pobladores de la zona, que habían planteado la necesidad de contar con más servicios para trasladarse.

Según se informó, la secretaría de Transporte de Río Negro realizó las gestiones c ante las empresas Las Grutas SA y Patagonia Land SRL, que permitirán recuperar salidas que habían sido reducidas y mejorar la conectividad de las comunidades.

Los servicios benefician directamente a quienes se movilizan por la Ruta Nacional 23, pasando por Pilcaniyeu y Comallo, y por las Rutas Provinciales 67 y 6, conectando a localidades y parajes como Cañadón Chileno, Laguna Blanca, Mencué, Naupa Huen, Chasicó, Aguada Guzmán, Cerro Policía y Tricacó.

Las frecuencias recuperadas tendrán una periodicidad de tres semanas durante lo que resta del año, con un esquema adaptado especialmente a las fechas festivas de diciembre.

Las salidas desde Bariloche hacia General Roca serán el martes 10 de noviembre, martes 1 de diciembre y lunes 21 de diciembre.

En sentido inverso, desde General Roca hacia Bariloche, los regresos serán el jueves 12 de noviembre, jueves 3 de diciembre y miércoles 23 de diciembre.

Las frecuencias habían sido reducidas durante el período posterior a la pandemia, debido a una disminución en la cantidad de pasajeros. Ante la demanda de los vecinos, se informó.