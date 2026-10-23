Río Negro autoriza más colectivos entre Bariloche, la Región Sur y el Alto Valle
Se suman frecuencias extraordinarias en tres fechas especiales hasta fin de año.
El gobierno provincial anunció que se recuperaron frecuencias de transporte de pasajeros que conectan Bariloche con Roca, a través de distintas localidades y parajes de la Región Sur.
La medida responde a un compromiso asumido con vecinos y pobladores de la zona, que habían planteado la necesidad de contar con más servicios para trasladarse.
Según se informó, la secretaría de Transporte de Río Negro realizó las gestiones c ante las empresas Las Grutas SA y Patagonia Land SRL, que permitirán recuperar salidas que habían sido reducidas y mejorar la conectividad de las comunidades.
Los servicios benefician directamente a quienes se movilizan por la Ruta Nacional 23, pasando por Pilcaniyeu y Comallo, y por las Rutas Provinciales 67 y 6, conectando a localidades y parajes como Cañadón Chileno, Laguna Blanca, Mencué, Naupa Huen, Chasicó, Aguada Guzmán, Cerro Policía y Tricacó.
Las frecuencias recuperadas tendrán una periodicidad de tres semanas durante lo que resta del año, con un esquema adaptado especialmente a las fechas festivas de diciembre.
Las salidas desde Bariloche hacia General Roca serán el martes 10 de noviembre, martes 1 de diciembre y lunes 21 de diciembre.
En sentido inverso, desde General Roca hacia Bariloche, los regresos serán el jueves 12 de noviembre, jueves 3 de diciembre y miércoles 23 de diciembre.
Las frecuencias habían sido reducidas durante el período posterior a la pandemia, debido a una disminución en la cantidad de pasajeros. Ante la demanda de los vecinos, se informó.
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