Desendeudamiento estatal: ATE se reunió con el ministro Sánchez y pidió medidas urgentes

La dirigencia de ATE se reunió con el ministro Sánchez. Foto: Gentileza.

Este viernes, en Cipolletti, el ministro de Hacienda de Río Negro, Gabriel Sánchez, se reunió con la conducción de ATE, que insistió en «medidas urgentes» frente al endeudamiento de los empleados públicos.

El sindicato pidió limitar los descuentos por préstamos, luego de que se conocieran casos en los que las cuotas absorbieron casi la totalidad del salario.

Desde hace semanas, el gobierno provincial trabaja en un plan de desendeudamiento estatal, según adelantó el gobernador Alberto Weretilneck y, luego, el propio Sánchez contó de algunos lineamientos del mismo.

ATE reclama un límite a los descuentos

Durante el encuentro realizado en la sede de la Secretaría de Energía, ATE solicitó que el Gobierno establezca un tope máximo para los descuentos voluntarios vinculados con préstamos y créditos.

En este sentido, el secretario gremial, Romeo Aguiar, junto a los secretarios generales de las seccionales del Alto Valle, señalaron que los descuentos automáticos de mutuales, financieras y prestamistas han reducido los ingresos de algunos trabajadores al punto de comprometer su subsistencia.

«Es inadmisible que un trabajador pueda llegar a cobrar solo unos pocos pesos de su sueldo», afirmó Aguiar, por lo que solicitaron renegociar las deudas contraídas implementando un sistema de control y seguimiento.

Los casos que llegaron a la Justicia

Durante el debate, el gremio presentó expedientes judiciales con descuentos que representaban gran parte del sueldo de algunos de los miembros.

En este sentido, el sindicato señaló que una trabajadora sufrió deducciones que representaron el 99% de su salario neto y terminó cobrando $12.000, equivalentes a menos de ocho dolares.

Mientras que en otro expediente se acreditó un recibo de sueldo de cero pesos. En este sentido, Aguiar sostuvo que el salario debe garantizar la subsistencia de los trabajadores y sus familias, y cuestionó que el Estado actúe como intermediario para cobrar las cuotas sin intervenir ante las consecuencias que generan.

Casi 20.000 estatales endeudados y la intervención de Río Negro

ATE estimó que cerca de 20.000 trabajadores estatales de Río Negro mantienen deudas con alrededor de 15 firmas crediticias, por lo que pidió intervención del Ejecutivo para controlar los intereses que muchas veces resultan excesivos para ser afrontados por los trabajadores.

En su reclamo, el sindicato recordó que en 2018 el Gobierno provincial había establecido un límite a los descuentos salariales mediante el Decreto 1485, que fue derogado dos años más tarde por el Decreto 1186.

El planteo se produce mientras la provincia y los sindicatos avanzan en la definición de la política salarial, con el reciente acuerdo sobre las propuestas planteadas por el Gobierno para el último tramo de 2026, que contempla actualizaciones vinculadas con la inflación y un bono de fin de año cuyo monto todavía debe definirse.

De este modo, el debate sobre los aumentos salariales suma medidas para aliviar el endeudamiento de los empleados públicos.