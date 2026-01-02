Santa Cruz arranca el 2026 con la reactivación de una de las represas más importantes de la provincia

La represa La Barrancosa forma parte del complejo hidroeléctrico Cóndor Cliff–La Barrancosa, una de las mayores obras de infraestructura del país.

Santa Cruz comenzó el año con una señal concreta de reactivación de obra pública estratégica. El pasado 31 de diciembre se efectivizó la transferencia de 150 millones de dólares a la empresa China Gezhouba Group, un paso clave para poner nuevamente en marcha una de las represas del complejo hidroeléctrico que se construye sobre el río Santa Cruz, paralizado desde 2023.

El giro de los fondos permitió reactivar la línea de crédito asociada al proyecto y se enmarca en el Memorándum de Entendimiento firmado en julio, junto con la carta de intención rubricada entre Enarsa y los bancos chinos. Se trata del primer desembolso acordado para destrabar el financiamiento externo necesario para continuar con las obras.

La confirmación de este avance había sido anticipada a mediados de octubre por el ministro de Energía de Santa Cruz, Jaime Álvarez, quien aseguró que las cartas enviadas por Enarsa a las entidades financieras chinas ya contaban con aprobación. En ese momento, el funcionario también desmintió versiones que ponían en duda la continuidad del emprendimiento y afirmó que la empresa Gezhouba había iniciado la compra de insumos y el proceso de convocatoria de trabajadores locales, algo que luego fue ratificado por la propia Enarsa.

Respaldo presupuestario

La reactivación del complejo hidroeléctrico cuenta además con respaldo en el Presupuesto Nacional 2026, recientemente aprobado por el Congreso. Allí se asignaron recursos por el equivalente a 200.000 millones de pesos al programa “Apoyo a la Construcción de Aprovechamientos Hidroeléctricos en el Río Santa Cruz, Cóndor Cliff – La Barrancosa”.

En paralelo, el plan inversiones públicas 2026-2028 ubica a Santa Cruz entre las provincias con mayor nivel de asignación de fondos, con un total previsto de $412.668 millones. De ese monto, cerca de $400.000 millones corresponden a inversión externa destinada específicamente a retomar la construcción del complejo hidroeléctrico.

El primer desembolso de USD 150 millones por parte de los bancos chinos, ya concretado, forma parte de ese esquema financiero y se suma a los fondos previstos en el presupuesto nacional, que responden al acuerdo por deudas reclamadas tanto por la UTE ejecutora como por el Estado nacional.

En el plano laboral, la reactivación de la obra ya comenzó a tener impacto. La UTE responsable envió más de 2.600 telegramas a ex trabajadores para relevar su disponibilidad de reincorporación, en cumplimiento de la Ley 90/10, que establece la prioridad para mano de obra local registrada en el Sistema de Registro de Empleo Local (SIREL).

Con este impulso financiero, el Gobierno provincial apunta no solo a retomar una de las obras de infraestructura más importantes del país, sino también a generar empleo genuino. A su vez, se busca dinamizar la economía regional, en un contexto donde la inversión pública aparece como una de las principales herramientas para el desarrollo productivo de Santa Cruz.