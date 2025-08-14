SUSCRIBITE
Santa Cruz espera adjudicar en septiembre las áreas que dejó YPF

La estatal provincial Fomicruz avanza en la licitación de los bloques que la petrolera dejó a fines de 2024. Entre las firmas que ya sellaron acuerdos están Roch, Clear Petroleum y Patagonia Resources.

Victoria Terzaghi

Por Victoria Terzaghi

YPF revirtió todas las áreas que tenía en Santa Cruz.

La provincia de Santa Cruz prevé adjudicar en septiembre las áreas petroleras que YPF dejó de operar a fines del año pasado, tras un proceso de negociación que, según la estatal Fomicruz, fue “muy extenso” y que definió el traspaso total de los bloques a la órbita provincial.

YPF representa un poco más del 60% de la producción y de las regalías de la provincia. Manifestó retirarse de la provincia a fines del año pasado, lo que nos llevó a una negociación muy extensa. Y es muy importante para la zona norte, porque ahí YPF creció con localidades como Las Heras, Pico Truncado y Cañadón Seco”, explicó Oscar Vera, presidente de Fomicruz.

Todas las áreas pasaron a manos de la estatal Fomicruz y se encuentran en proceso de licitación. «Calculamos que en septiembre vamos a estar adjudicando las áreas a las nuevas operadoras”, adelantó Vera durante el Energy Forum de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, AmCham.

El esquema incluye un régimen de rebajas de regalías atado a la producción incremental para incentivar o potenciar no solo el interés en las áreas sino en especial su futuro desarrollo.

Estamos hablando de rebajas de regalías de acuerdo a la producción incremental, eso para todas las operadoras nuevas que se van a hacer cargo de las áreas que deja YPF. Principalmente, es eso el incentivo y vamos a ver cómo resulta a partir de septiembre, porque es algo nuevo que nos llevó mucho tiempo y esperamos tener muy buenos resultados”, agregó.

La salida de YPF y las nuevas empresas interesadas

Vera señaló que de cara a la salida de YPF de los bloques -como parte del Plan Andes de la petrolera para centrarse en Vaca Muerta- “todo lo que es el pasivo ambiental se hace cargo YPF, el pasivo laboral está resuelto” y que las nuevas operadoras “tienen un panorama bastante allanado para poder avanzar”.

Entre las compañías que tomarán áreas, el presidente de Fomicruz detalló que figuran Roch, Clear Petroleum y Patagonia Resources, además de otras dos que no fueron confirmadas oficialmente porque las negociaciones siguen abiertas.

El traspaso incluye los yacimientos convencionales: Cerro Piedra – Cerro Guadal Norte; Barranca Yankowsky; Los Monos; El Guadal – Lomas del Cuy; Cañadón Vasco; Cañadón Yatel; Pico Truncado – El Cordón; Los Perales – Las Mesetas; Cañadón León – Meseta Espinosa; y Cañadón de la Escondida – Las Heras, además de las concesiones de transporte asociadas


