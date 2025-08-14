Santa Cruz espera adjudicar en septiembre las áreas que dejó YPF

La provincia de Santa Cruz prevé adjudicar en septiembre las áreas petroleras que YPF dejó de operar a fines del año pasado, tras un proceso de negociación que, según la estatal Fomicruz, fue “muy extenso” y que definió el traspaso total de los bloques a la órbita provincial.

“YPF representa un poco más del 60% de la producción y de las regalías de la provincia. Manifestó retirarse de la provincia a fines del año pasado, lo que nos llevó a una negociación muy extensa. Y es muy importante para la zona norte, porque ahí YPF creció con localidades como Las Heras, Pico Truncado y Cañadón Seco”, explicó Oscar Vera, presidente de Fomicruz.

Todas las áreas pasaron a manos de la estatal Fomicruz y se encuentran en proceso de licitación. «Calculamos que en septiembre vamos a estar adjudicando las áreas a las nuevas operadoras”, adelantó Vera durante el Energy Forum de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, AmCham.

El esquema incluye un régimen de rebajas de regalías atado a la producción incremental para incentivar o potenciar no solo el interés en las áreas sino en especial su futuro desarrollo.

“Estamos hablando de rebajas de regalías de acuerdo a la producción incremental, eso para todas las operadoras nuevas que se van a hacer cargo de las áreas que deja YPF. Principalmente, es eso el incentivo y vamos a ver cómo resulta a partir de septiembre, porque es algo nuevo que nos llevó mucho tiempo y esperamos tener muy buenos resultados”, agregó.

La salida de YPF y las nuevas empresas interesadas

Vera señaló que de cara a la salida de YPF de los bloques -como parte del Plan Andes de la petrolera para centrarse en Vaca Muerta- “todo lo que es el pasivo ambiental se hace cargo YPF, el pasivo laboral está resuelto” y que las nuevas operadoras “tienen un panorama bastante allanado para poder avanzar”.

Entre las compañías que tomarán áreas, el presidente de Fomicruz detalló que figuran Roch, Clear Petroleum y Patagonia Resources, además de otras dos que no fueron confirmadas oficialmente porque las negociaciones siguen abiertas.

El traspaso incluye los yacimientos convencionales: Cerro Piedra – Cerro Guadal Norte; Barranca Yankowsky; Los Monos; El Guadal – Lomas del Cuy; Cañadón Vasco; Cañadón Yatel; Pico Truncado – El Cordón; Los Perales – Las Mesetas; Cañadón León – Meseta Espinosa; y Cañadón de la Escondida – Las Heras, además de las concesiones de transporte asociadas