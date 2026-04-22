Insólito momento en la Copa Argentina: un hincha de Gimnasia tomó la cámara de la transmisión en pleno partido

Un hincha del Lobo tomó la cámara de la tranmisión en pleno partido.

Un momento tan insólito como divertido se vivió en el partido por los 16avos de Copa Argentina entre Gimnasia y Acassuso en el estadio de Estudiantes de Caseros.

En plena transmisión de TyC Sports, un hincha del Lobo tomó una de las cámaras ubicadas en la tribuna y comenzó a filmarse a sí mismo, generando desconcierto tanto en la producción como en los espectadores.

En el partido entre Gimnasia y Acassuso uno de los hinchas agarró la cámara y tuvieron que poner una toma al ras del pasto porque no se la podían sacar



Lo que acaba de pasar en la Copa Argentina no tiene sentido, no doy más de la risa pic.twitter.com/apa6VtjFv8 — SpiderCARP 🤟🏻🕷️ (@SpiderCarp23) April 22, 2026

Durante varios segundos, la televisación debió continuar con una cámara alternativa ubicada a nivel del campo de juego, lo que modificó por completo la experiencia de quienes seguían el partido desde sus casas. Finalmente, las autoridades lograron intervenir y el hincha fue retirado del estadio, lo que permitió normalizar la transmisión.

Más allá de la curiosa escena, Gimnasia de La Plata hizo los deberes dentro de la cancha y se impuso con claridad por 3-0 frente a Acassuso.

El primer gol llegó a los 8 minutos del segundo tiempo tras una gran jugada colectiva, que terminó con Ignacio «Nacho» Fernández asistiendo a Marcelo «Chelo» Torres, quien definió para abrir el marcador.

¡GOLAZO DE GIMNASIA A PURO PASE!



El Lobo abre el marcador y se impone ante Acassuso por el gol de Franco Torres.



🍿 Lo vivís por TyC Sports y TyC Sports Play. pic.twitter.com/hagX1BaoiN — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) April 22, 2026

El segundo tanto llegó siete minutos más tarde. Luego de un tiro libre ejecutado por el propio Nacho, Renzo Giampaoli apareció solo en el punto penal y selló de cabeza el 2-0.

Ya en el cierre del partido, Nicolás Barros Schelotto liquidó la historia con un golazo: sacó un zurdazo desde media distancia, inatajable para César Atamañuk, para el 3-0 definitivo. Ahora, el equipo de Ariel «Pata» Pareyra -entrenador interino- espera por San Lorenzo o Deportivo Riestra en los octavos de final.