Insólito momento en la Copa Argentina: un hincha de Gimnasia tomó la cámara de la transmisión en pleno partido
Ocurrió durante el duelo ante Acassuso. El fanático se filmó a sí mismo y obligó a la producción a cambiar de plano por unos segundos. En lo deportivo, el Lobo ganó 3-0.
Un momento tan insólito como divertido se vivió en el partido por los 16avos de Copa Argentina entre Gimnasia y Acassuso en el estadio de Estudiantes de Caseros.
En plena transmisión de TyC Sports, un hincha del Lobo tomó una de las cámaras ubicadas en la tribuna y comenzó a filmarse a sí mismo, generando desconcierto tanto en la producción como en los espectadores.
En el partido entre Gimnasia y Acassuso uno de los hinchas agarró la cámara y tuvieron que poner una toma al ras del pasto porque no se la podían sacar— SpiderCARP 🤟🏻🕷️ (@SpiderCarp23) April 22, 2026
Lo que acaba de pasar en la Copa Argentina no tiene sentido, no doy más de la risa pic.twitter.com/apa6VtjFv8
Durante varios segundos, la televisación debió continuar con una cámara alternativa ubicada a nivel del campo de juego, lo que modificó por completo la experiencia de quienes seguían el partido desde sus casas. Finalmente, las autoridades lograron intervenir y el hincha fue retirado del estadio, lo que permitió normalizar la transmisión.
Más allá de la curiosa escena, Gimnasia de La Plata hizo los deberes dentro de la cancha y se impuso con claridad por 3-0 frente a Acassuso.
El primer gol llegó a los 8 minutos del segundo tiempo tras una gran jugada colectiva, que terminó con Ignacio «Nacho» Fernández asistiendo a Marcelo «Chelo» Torres, quien definió para abrir el marcador.
¡GOLAZO DE GIMNASIA A PURO PASE!— TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) April 22, 2026
El Lobo abre el marcador y se impone ante Acassuso por el gol de Franco Torres.
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El segundo tanto llegó siete minutos más tarde. Luego de un tiro libre ejecutado por el propio Nacho, Renzo Giampaoli apareció solo en el punto penal y selló de cabeza el 2-0.
Ya en el cierre del partido, Nicolás Barros Schelotto liquidó la historia con un golazo: sacó un zurdazo desde media distancia, inatajable para César Atamañuk, para el 3-0 definitivo. Ahora, el equipo de Ariel «Pata» Pareyra -entrenador interino- espera por San Lorenzo o Deportivo Riestra en los octavos de final.
¡OTRO MÁS DEL LOBO!— TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) April 22, 2026
Nicolás Barros Schelotto pone el tercero y estira la ventaja sobre Acassuso.
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