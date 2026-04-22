Detuvieron a otro argentino en Brasil por injuria racial: acusado de insultar a una joven en un supermercado

Un ciudadano argentino de 67 años fue detenido en Río de Janeiro acusado de injuria racial tras un episodio ocurrido en un supermercado del barrio de Copacabana. El hecho se suma a un antecedente reciente que también involucró a una compatriota en el país vecino.

Según informaron fuentes oficiales, el hombre —que reside en Brasil desde hace al menos dos años— protagonizó una discusión con una joven de 23 años en la fila de una caja, en un comercio ubicado sobre la calle Siqueira Campos.

Otro argentino detenido en Brasil por injuria racial: que pasó

De acuerdo con la denuncia, el conflicto se inició por una demora en la atención. La situación escaló cuando el argentino le habría ordenado a la joven que se callara y luego la insultó con agravios racistas.

Juan Esteban García, un tercer cliente también argentino, que presenció la escena, dio aviso a la Guardia Municipal de Río de Janeiro, que se encontraba patrullando la zona.

Tras la intervención de los agentes, el hombre fue detenido en flagrancia y trasladado a la comisaría N°12 del mismo barrio, donde quedó alojado mientras avanza la investigación.

Las autoridades brasileñas no difundieron la identidad de los involucrados, pero confirmaron que el caso quedó encuadrado como injuria racial, un delito que en Brasil contempla sanciones penales.

El episodio ocurre semanas después del caso de Agostina Páez, quien estuvo detenida más de dos meses en Brasil tras ser acusada de realizar gestos racistas en un bar del barrio de Ipanema.

Habló el hombre que denunció al argentino acusado de racismo en Brasil

Tras la detención de un hombre argentino acusado de injuria racial en Brasil, habló el testigo que presenció y denunció el hecho, que también es de Argentina. En diálogo con Telenoche, Juan Esteban García dio detalles de cómo se desencadenó la violenta situación.

“Cuando yo llegué a la caja, este hombre estaba haciendo callar a la chica e insultando a las cajeras. El ambiente era pesado”, recordó García, que es de Córdoba. “Ahí ella empezó a llorar y yo le dije a él que iba a llamar a la policía, y que se quede ahí”, indicó a TN.

“Cuando él habló e insultó, me di cuenta que era argentino. Yo le dije que era mejor que se quedara adentro porque afuera ya había gente esperándolo. Es grave acá eso (sobre el insulto racista)”, sumó.

“Yo me encontré con dos policías afuera y les conté lo que había pasado”, aseguró el denunciante. Con respecto al estado de José Luis Haile, el acusado, al momento del hecho, dijo que “estaba perfecto” y que era consciente de lo que hacía.

La historia de José Luis Haile, el argentino detenido en Brasil por racismo

La detención en Brasil de José Luis Haile, un hombre oriundo de La Plata acusado de haber realizado comentarios racistas contra una trabajadora, generó sorpresa, ya que es una figura conocida para muchos que circulan habitualmente por el centro de la ciudad.

De acuerdo con el medio 0221, Haile trabajó durante años como vendedor informal de dólares —los conocidos “arbolitos”— sobre la avenida 7. Su nombre también apareció en crónicas policiales, tras haber protagonizado una agresión a golpes contra otro cambista, episodio por el cual fue detenido.

Haile, de 67 años, apodado “El Puma” y simpatizante de Boca, quedó bajo la órbita de la Justicia brasileña luego de insultar con expresiones discriminatorias a una joven. En La Plata, además, mantiene vínculos con el ámbito del básquet, especialmente con el club Atenas, ya que es hermano de Héctor Haile, un exjugador destacado que tuvo paso por la Liga Nacional con Gimnasia y otras instituciones reconocidas.