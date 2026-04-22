Dirigentes neuquinos se alinean con el Gobierno tras un encuentro con Diego Santilli

El senador nacional por Neuquén, Pablo Cervi, informó que mantuvo un encuentro con el ministro del Interior, Diego Santilli, junto a legisladores y dirigentes provinciales, para analizar los desafíos de la provincia y el rol del Congreso en la actual etapa política.

Pablo Cervi se reunió con Diego Santilli y ratificó el apoyo a las reformas de Javier Milei

De la reunión participaron también la senadora Nadia Márquez, el diputado Gastón Riesco, las diputadas Soledad Mondaca y Gabriela Muñoz, y el concejal Nicolás Montero, quienes coincidieron en la necesidad de avanzar con reformas estructurales.

Según expresó Cervi en sus redes sociales, el objetivo del espacio es acompañar las iniciativas impulsadas por el presidente Javier Milei, con eje en la reducción del gasto público, mayor transparencia y un rediseño del Estado.

“Estamos trabajando para que las reformas se hagan realidad: más orden, más claridad y menos gasto para los argentinos”, señaló el senador, quien también planteó la necesidad de transformar al Estado en “una herramienta de crecimiento” en lugar de una carga.

En ese marco, el legislador definió al actual Congreso como “el más reformista de la historia” y remarcó que el país atraviesa una “nueva oportunidad” para impulsar cambios de fondo.

El mensaje cerró con el ya habitual “VLLC”, sigla popularizada por el presidente Milei que significa “Viva la libertad, carajo”, y que se convirtió en una consigna identitaria del oficialismo.