Charly García fue operado y se recupera: le extirparon una parte del riñón 

El legendario músico Charly García fue sometido a una intervención quirúrgica en las últimas horas y evoluciona de manera favorable, según se confirmó en el programa LAM, que conduce Ángel de Brito.

El artista se encuentra internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT), donde fue sometido a una nefrectomía parcial, una cirugía que consiste en la extirpación de una parte del riñón. Desde su entorno llevaron tranquilidad al señalar que se trató de una operación programada y no de una urgencia.

Según detalló su manager, la intervención fue exitosa: “Salió todo bien”, aseguraron, llevando alivio a sus seguidores.

Cómo evoluciona Charly García tras ser operado

Tras la cirugía, el referente del rock nacional no fue derivado a terapia intensiva, sino que permanece en una sala común, donde continúa su recuperación bajo estricta supervisión médica.

En LAM, Karina Iavícoli contó que tras hablar con el mánager de Charly se enteró que fue internado en esa clínica de manera programada en un procedimiento en el que se le quitó parte de un riñón.

Como parte del proceso postoperatorio habitual en este tipo de intervenciones, se le está realizando diálisis para asistir el funcionamiento renal. Los profesionales siguen de cerca su evolución, aunque el hecho de tratarse de una operación planificada permite un seguimiento más controlado.

A la espera de un parte médico oficial, la información difundida por su entorno genera tranquilidad en quienes siguen de cerca la salud de una de las figuras más influyentes de la música argentina.