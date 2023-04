Segmentación de la tarifa de luz: casi la mitad de los usuarios de Neuquén perdieron los subsidios

Pareciera que pasó mucho tiempo desde que el gobierno nacional anunció el inicio de la segmentación de tarifas con el objetivo de que “el 10%” de los usuarios de mayor poder adquisitivo del país dejaran de recibir subsidios. Pero un reciente informe del Gobierno reveló que en el caso de la tarifa eléctrica el 34% del país terminó en el segmento de quita total de subsidios, que en Neuquén tuvo un impacto mucho mayor, cercano a la mitad de los usuarios y con picos de hasta el 71% en algunas localidades.

Los datos de cada una de las distribuidoras eléctricas del país fueron incluidos en el Informe 135 que el Jefe de Gabinete de la Nación, Agustín Rossi, presentó a la Cámara de Diputados días atrás y toman relevancia ante la última quita de subsidios que se concretará el mes que viene.

El documento da cuenta de que sobre un total de casi 16 millones de usuarios del servicio de energía eléctrica (exactamente 15.916.321), el 34% quedaron en el Grupo 1 de la segmentación y perdieron todos los subsidios. Es decir que el achique del gasto público terminó siendo del triple de lo anunciado inicialmente por Nación cuando lanzó la segmentación.

Pero además, la comparación al interior de las distribuidoras del país reveló que la quita de subsidios fue mucho mayor en Neuquén no solo en comparación con la media nacional, sino también ante la situación de Buenos Aires, en donde se concentra la mayoría de los usuarios.

Veamos por parte. A nivel nacional sobre los casi 16 millones de usuarios 5.385.520 (34%) quedaron en el Grupo 1 de quita de servicios, 7.713.304 (48%) en el Grupo 2 que conserva los subsidios por ser equiparado con la Tarifa Social.

En tanto que en el Grupo 3, el sector intermedio que paga tarifa sin subsidios por sobre los consumos mensuales de más de 300 kWh, quedaron 2.817.497 usuarios, el 18%, siempre con los datos correspondientes a febrero de este año.

En el AMBA los guarismos de las distribuidoras fueron bastante acorde con la situación promedio del país. En Edesur el 35,4% de los usuarios quedó en el Grupo 1, el 42,6% en el Grupo 2 y el 21,8% en el 3.

En tanto que en Edenor el Grupo 1, de quita de subsidios, llegó al 33,2%, el Grupo 2 al 46,8% y el Grupo 3 al 19,9%.

La quita de subsidios fue más marcada en Neuquén

Pero en Neuquén la situación no fue así y en general hubo un 10% más de hogares que perdieron los subsidios que en el promedio nacional y en Buenos Aires.

En el caso del Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN), a cargo de la distribución de gran parte de las localidades de la provincia, el 41,8% de los usuarios perdió los subsidios al quedar en el Grupo1. El 39,8% quedó en el Grupo 2 de menores recursos y el 18,3% en el Grupo 3 o intermedio.

Los valores son similares en la Cooperativa de Servicios Públicos de Plottier en donde el 35% de los usuarios mantuvo los subsidios (Grupo 2), el 23,9% quedó en el grupo intermedio y el 42% los perdió al quedar en el Grupo 1.

En la distribuidora de la ciudad de Neuquén, CALF, casi la mitad de los usuarios perdieron los subsidios, ya que el Grupo 1 llegó al 43,3%. El grupo intermedio quedó en 25,4% y el que mantuvo los subsidios (Grupo 2) en el 31,2%.

Copelco al tope de usuarios sin subsidios

En tanto que la distribuidora de Cutral Co y Plaza Huincul, Copelco fue la que mostró el escenario más llamativo, dado que 71,4% de sus usuarios perdieron los subsidios a quedar en el Grupo 1.

En el grupo que mantiene los aportes estatales quedó solo el 17% de los usuarios, en tanto que en el sector intermedio figura el 11,5% de los abonados a Copelco.

Saliendo de los términos porcentuales, las distribuidoras de Neuquén que se analizó suman 246.212 usuarios, en su mayoría hogares. De ese total, 116.885 hogares quedaron en el Grupo 1, de quita de aportes.

Es decir que casi la mitad de los usuarios del servicio eléctrico de Neuquén perdieron sus subsidios, ya que la cuenta llega al 47,4%.

Las razones por las cuales un usuarios fue asignado a Grupo 1 son dos: completó el formulario pero excedió los parámetros de propiedades a su nombre o ingresos familiares; o no se inscribió en el registro ya sea por su propia decisión o porque no supieron o no pudieron acceder al registro.

El Registro de Acceso a los Subsidios (RASE) sigue abierto y se pueden modificar las declaraciones de forma permanente para tanto solicitar los subsidios como para darse de baja en los mismos. Se puede acceder al registro desde este link.

La tarifa eléctrica en Neuquén es uno de los temas que el electo gobernador, Rolando Figueroa, planteó en el Senado, al impulsar un proyecto para que desde el gobierno nacional se vuelva reconocer una tarifa diferencial para las provincias productoras de energía, la vieja Tarifa Comahue.