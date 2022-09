Segmentación de tarifas: mañana termina el plazo para anotarse

Con el fin de septiembre, termina el plazo para anotarse al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) para continuar con el beneficio en las tarifas. A su vez, hasta mañana podrá modificarse o eliminarse la solicitud. En la ciudad de Neuquén, aún hay más de más de 36.000 asociados del CALF que no se anotaron, lo que los llevará a la quita total de subsidios.

El link para anotarse, modificar o eliminar la solicitud es el siguiente: https://www.argentina.gob.ar/subsidios. Para completar el formulario es recomendable contar con el número de medidor y el número de cliente, servicio, cuenta o contrato disponible en la factura de energía eléctrica y gas natural por red.

Tanto para la persona que llena el registro como para sus convivientes solicitará contar con el último ejemplar del DNI por el número de trámite. Pedirá también: nombre y apellido, CUIL, género, fecha de nacimiento, datos socioeconómicos, situación laboral, datos de contacto, domicilio declarado por el usuario, código postal, relación con el domicilio para el que se pide el subsidio y datos del servicio eléctrico y de gas.

A su vez, si en el domicilio de los servicios funciona un comedor o merendero comunitario registrado en el ReNaCOM, recomiendan tener a mano el número de registro. Quienes sean beneficiarios de planes sociales o tarifas sociales también deben inscribirse.

Sólo en la ciudad de Neuquén hay 97.000 usuarios residenciales de CALF. Con resultados provisorios, se registró que sólo 1.041 asociados pertenecen al segmento de ingresos altos. El de menores ingresos contiene un total de 29.253 asociados. Mientras que el grupo 3, de ingresos medios, tiene 25.844. Este grupo tendrá una quita parcial del subsidio.

Sin embargo, hay más de 36.000 asociados que por diversos motivos no se han inscripto en el RASE. Estas personas, como así también las usuarias de gas natural que no se hayan anotado, tienen hasta mañana para registrarse, si no pasarán a ser parte del grupo 1 de mayores ingresos y perderán los subsidios. Lo mismo sucederá con las personas que eliminen la solicitud.

El segmento de mayores ingresos tendrá una reducción de los subsidios gradual y en tercios bimestrales hasta alcanzar la cobertura plena del costo de la energía hacia fines de 2022. La quita se calcula del 20% en este bimestre, 40% en el segundo y el restante 40% en el tercer bimestre.

Otro punto a tener en cuenta es la forma en la que se nombran a las empresas. En Neuquén, las cooperativas de Cutral Co, Zapala CALF y también del EPEN están debidamente indicadas. Sin embargo, para Plottier aparecen dos opciones: «COOP DE PLOTTIER – NEUQUÉN» y «Coop. de Serv. Públicos Ltda». Según informaron desde la Cooperativa, la opción correcta es la segunda.

En tanto Río Negro, cuenta con las tres distribuidoras eléctricas identificadas correctamente. Estas son: la Cooperativa de Electricidad y Anexos de Río Colorado Ltda; la Cooperativa de Electricidad Bariloche Ltda y la Empresa de Energía de Río Negro SA (Edersa). En esos casos, solo debe tildarse la opción correspondiente.

En cuanto al gas, aparecen dos opciones en Neuquén: HIDENESA y SUR. La segunda mencionada es la opción que corresponde seleccionar si se es usuario de Camuzzi Gas del Sur SA. En Río Negro aparecen tres opciones: dos referencian a la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, Sociales y Viviendas El Bolsón. En este caso, la opción correcta es la que dice «COOPETEL». La tercera es Camuzzi, identificada como «SUR».

Para modificar algún dato erróneo como las empresas, se recomienda también contar con toda la información especificada más arriba. El sistema sólo permite rehacer la solicitud, por lo que será necesario volver a cargar todos los datos personales y de los servicios.