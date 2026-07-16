Siemens Energy, uno de los proveedores mundiales de tecnología energética, inicia una nueva etapa como Omterra

Seis años después de su escisión de Siemens AG y tras consolidar su posición financiera y operativa, Siemens Energy anunció el lanzamiento de una nueva identidad corporativa. Bajo el nombre Omterra, la empresa buscará reforzar su presencia internacional y su autonomía como actor clave de la transición energética, manteniendo sin cambios sus operaciones, su estrategia y sus compromisos con clientes, socios y empleados.

En el futuro, las actuales entidades Siemens Energy y Siemens Gamesa Renewable Energy se unirán bajo un único nombre y una misma identidad de marca: Omterra. El proceso de cambio de marca está previsto que comience a lo largo de este año y se implementará de forma progresiva.

“Desde nuestra escisión, estaba claro que podríamos utilizar la licencia de la marca Siemens Energy durante un periodo limitado. Hoy, nuestra empresa disfruta de una sólida posición estratégica, operativa y financiera. Hemos ganado la confianza de nuestros clientes y de los inversores, hemos mejorado nuestra rentabilidad y contamos con un ambicioso plan de crecimiento para los próximos años», afirmó Christian Bruch, CEO de Siemens Energy.

No habrá cambios en la estrategia de la compañía para clientes, socios y empleados. La transición de marca se llevará a cabo de manera gradual. Foto gentileza.

«En este contexto, y dado que el acuerdo actual sobre la marca tiene una duración limitada, es el momento adecuado para iniciar la transición hacia una marca propia e independiente”, continuó.

“Estamos orgullosos de lo que nuestros empleados han construido durante los últimos años. El nombre de nuestro fundador nos abrió puertas y nos ayudó en nuestro camino hacia la independencia. Ese legado nos inspira y refuerza nuestro compromiso con el desarrollo del sistema energético del futuro”, añadió Bruch.

Con Omterra, Siemens Energy apuesta deliberadamente por una marca independiente con atractivo global. El nuevo nombre refleja la presencia internacional de la compañía, su experiencia tecnológica y su compromiso para contribuir a un suministro energético estable en todo el mundo.