El nuevo look de Kate Middleton: cómo llevar el castaño iluminado tendencia en 2026

No hizo falta un cambio radical para que el nuevo look de Kate Middleton llamara la atención. En su última aparición pública, la princesa de Gales mostró una melena con una base castaña caramelo iluminada por delicadas babylights, una técnica que suma brillo, profundidad y movimiento con un acabado muy natural.

La clave está en los reflejos finos que se funden con el color de base y enmarcan el rostro con un efecto de luz sutil. El resultado es un castaño más cálido y luminoso, ideal para quienes quieren renovar su imagen sin alejarse de su tono natural.

Las babylights siguen siendo una de las técnicas favoritas de los coloristas porque requieren menos mantenimiento que otros trabajos de color y permiten refrescar la melena sin generar contrastes marcados. La apuesta de Kate Middleton confirma que, muchas veces, los cambios más elegantes son también los más discretos.