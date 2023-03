Sobrefacturación en una arenera de Vaca Muerta: «Ponen en riesgo 700 empleos»

El allanamiento a la arenera NRG, que brinda servicios a las empresas de Vaca Muerta, generó amplias repercusiones el año pasado así como la reciente información brindada desde la Aduana en torno a nuevas medidas de prueba que se habrían recolectado. Desde la empresa calificaron como «irresponsable» la difusión de los detalles del caso dada por el organismo de control y alertaron que «están poniendo en riesgo el empleo de más de 700 personas».

A fines de junio del año pasado la base de operaciones de la firma, en Allen, fue allanada por personal de Gendarmería Nacional a raíz de una denuncia por la presunta sobrefacturación de elementos importados que habría realizado la firma.

La semana pasada, desde la Aduana se informó que se habrían realizado nuevos allanamientos a firmas vinculadas con la operación, más concretamente en la sede de la firma Allaria Ledesma, una compañía de Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) con sede en Buenos Aires.

Según se precisó la maniobra que se estudia es una suerte de rulo financiero, en la que la arenera habría accedido a dólares para la importación de equipos al valor oficial, pero luego habría reingresado al país parte de los fondos para inyectarlos a la cotización vigente en el Contado Con Liquidación (CCL).

El período que está siendo observado por el Juzgado Federal en lo Penal Económico 2, a cargo de Pablo Yadarola, parte de enero de 2019 y llega a junio de 2022, la fecha del allanamiento. En total se trata de siete despachos de importación.

Qué importaciones de Vaca Muerta están bajo la lupa

Según se supo, pese a los numerosos rumores no se apunta a la importación de los camiones que utiliza la firma (que fueron importados por una automotriz).

El eje de estudio son las maquinarias mineras que se utilizarían tanto en la cantera que posee la compañía en Río Negro como así también en la planta de arenas emplazada en Allen.

El punto que se busca determinar es si la arenera fijó la importación de las maquinas a un valor más alto que el real, generando así una diferencia de unos 37 millones de dólares que serían los que luego se habrían reintroducido al país para realizar un rulo financiero.

Es que el proveedor norteamericano de los equipos fue la firma Marull, que no solo habría tenido como único cliente a NRG, sino que además su apoderado sería Oscar Güercio, uno de los accionistas de NRG.

Desde la arenera se detalló a Energía On que «lo que se está investigando es la misma denuncia del año pasado» y se destacó que «sabemos que el juez va a pedir un exhorto diplomático a la justicia de Estados Unidos porque lo que tienen no constituye prueba y no hubo intercambio de información con Estados Unidos con la formalidad que el acto debería tener».

Precisamente, en el comunicado oficial emitido días atrás se consignó que los nuevos datos se habrían dado gracias al intercambio de información pautado con el gobierno de Joe Biden.

«Calificamos esta información de irresponsable porque están haciendo público un expediente penal donde rige el principio de inocencia, intentando destruir una empresa y poniendo en riesgo el empleo de más de 700 personas«, cerraron desde NRG.