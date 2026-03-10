San Juan suma otro megaproyecto solar: Central Puerto fue autorizada a generar en el MEM

La Secretaría de Energía, que depende del Ministerio de Economía de Argentina, autorizó el ingreso como agente generador del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) a Central Puerto para el proyecto Parque Solar Fotovoltaico Hunuc I, con una potencia instalada de 140 MW. El mimso se ubicará en el departamento de Sarmiento, en la provincia de San Juan, y se conectará al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

La Secretaría de Energía habilitó a la empresa como agente generador del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para su proyecto fotovoltaico en la provincia de San Juan, que prevé conexión al SADI mediante una nueva estación transformadora y contempla una expansión futura de hasta 380 MW.

La planta fotovoltaica se desarrollará sobre una superficie cercana a 690 hectáreas y aspira a integrarse al sistema eléctrico nacional a través de una nueva estación transformadora. El expediente ambiental del proyecto se encuentra en evaluación ante la Dirección de Evaluación e Impacto Ambiental de la provincia, que convocó a una audiencia pública para analizar sus aspectos técnicos y ambientales.

Según la resolución, el proyecto se conectará en barras de 132 kV de la futura estación transformadora Hunuc, bajo jurisdicción de la empresa de transporte por distribución troncal Distrocuyo S.A. La interconexión del parque se realizará mediante salidas de líneas independientes que evacuarán energía hacia la estación transformadora San Juan, mediante conexión a la línea de 132 kilovoltios Cañada Honda-San Juan, y hacia la estación transformadora Cruz de Piedra, mediante enlace con la línea de 132 kilovoltios Cañada Honda-Cruz de Piedra. Ambas conexiones se ejecutarán en las inmediaciones de la estación transformadora Cañada Honda.

La resolución también instruye a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) a asignar a Central Puerto los sobrecostos o penalidades que puedan generarse para otros agentes del MEM en caso de indisponibilidades vinculadas con el ingreso del proyecto al sistema.

Estrategia de expansión renovable

Hunuc I forma parte de la estrategia de expansión renovable de Central Puerto en la provincia de San Juan. El proyecto, anunciado en octubre del 2025, prevé una capacidad inicial de 140 MW y contempla la posibilidad de ampliarse en etapas posteriores hasta alcanzar aproximadamente 380 MW.

El desarrollo se inscribe en el creciente interés de Central Puerto por consolidar su presencia en el sector solar sanjuanino. En 2023 la empresa adquirió el parque Guañizuil II, ubicado en el departamento Iglesia, con una potencia de 117 MW en corriente continua y una producción anual estimada en 300 GWh.

La compañía gestiona sus proyectos renovables a través de la división CP Renovables, que agrupa iniciativas de generación limpia y servicios energéticos para clientes industriales. Según información de la empresa, su cartera de proyectos renovables supera los 483,8 MW de capacidad instalada.

La ubicación del proyecto Hunuc I también se vincula con el crecimiento de la demanda eléctrica asociada a la actividad minera en San Juan, especialmente a emprendimientos de cobre en desarrollo en la región.