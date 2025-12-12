YPF refuerza su inversión educativa en Río Negro: su programa de conectividad alcanzó a 45 escuelas en 2025

YPF sigue reforzando su inversión educativa en la Patagonia y recientemente celebró el gran alcance que tuvo en la provincia de Río Negro. La fundación destacó que con su programa de conectividad, durante todo el 2025, logró beneficiar a unas 45 escuelas y más de 1.000 estudiantes con distintas iniciativas.

Mediante un comunicado oficial, YPF destacó que logró cerrar el año «reafirmando su compromiso con la educación y el desarrollo comunitario en Río Negro». La compañía informó que en un trabajo conjunto con organizaciones como «Enseñá por Argentina” y “Fundación Cimientos» pudieron mejorar la conectividad para acompañar a docentes, estudiantes y reducir las brechas educativas.

«Durante este año, las iniciativas alcanzaron 45 establecimientos educativos en 28 localidades de la provincia, con programas que incluyeron conectividad, formación docente y fortalecimiento institucional para promover trayectorias escolares completas», contaron.

Los logros de YPF en Río Negro

En el mismo comunicado contaron las distintas acciones que lograron en la provincia de Río Negro y detallaron:

Conectividad para Sierra Grande: «más de 1.000 estudiantes cuentan ahora con acceso a internet gracias a la instalación de antenas satelitales y la capacitación docente en herramientas digitales, en alianza con Enseñá por Argentina».

Fortalecimiento institucional: «llegamos a 41 escuelas secundarias mediante el programa que acompaña trayectorias escolares, junto a Fundación Cimientos».

Donaciones tecnológicas: «se entregaron 31 computadoras a 24 centros educativos, material informático para capacitaciones a distancia al Nodo de la Universidad del Comahue en San Antonio Oeste y materiales y equipos al CET N°12 en el marco del Programa Piloto de Formación Energética».

«Escuelas que Acompañan», el programa impulsado por YPF

Por otra parte YPF comentó cómo fue el cierre del programa «Escuela que Acompañan» el cual busca fortalecer las capacidades institucionales para «acompañar trayectorias escolares con foco en la dimensión socioemocional, promoviendo la continuidad educativa».

La compañía resaltó que durante 2025, se implementó en Río Negro con los siguientes resultados:

98% de las escuelas inscriptas participaron en todas las instancias de aprendizaje.

93% completaron sus trabajos finales.

Alcance total: 40 escuelas secundarias y 120 docentes.

«Así, YPF reafirma así su compromiso con el desarrollo sostenible de Río Negro, apostando a la educación como motor del desarrollo local», concluyeron.