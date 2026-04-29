Gobierno oficializa bono de ANSES para jubilados: ¿qué monto recibirán en mayo 2026?

ANSES ya cuenta con el marco legal para liquidar el refuerzo económico de mayo 2026. Mediante el Decreto 292/2026, el Poder Ejecutivo ratificó la continuidad del bono extraordinario de $70.000, una medida que busca compensar el desfasaje generado por fórmulas previsionales anteriores frente a la inflación.

Al sumarse este monto al haber mínimo —que en mayo 2026 tendrá un aumento del 3,38% por movilidad—, los jubilados y pensionados de la escala más baja percibirán un total de $463.174,10. Según los considerandos de la normativa oficial, este auxilio financiero es una «ayuda económica previsional» necesaria para sostener el poder adquisitivo de los adultos mayores de menores ingresos ante la dinámica de precios registrada en marzo.

Jubilados y pensionados: quiénes cobran el bono de ANSES en mayo 2026

El alcance del Decreto 292/2026 define con precisión los grupos que recibirán el refuerzo de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Según el texto oficial, el beneficio del bono de ANSES corresponde a:

Titulares de prestaciones contributivas : jubilados y pensionados del sistema general que perciban la mínima.

: del sistema general que perciban la mínima. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : beneficiarios de esta prestación específica.

: beneficiarios de esta prestación específica. Pensiones No Contributivas (PNC): incluye las líneas por vejez, invalidez y madres de siete hijos o más gestionadas por ANSES.

El documento aclara que, para los jubilados y pensionados que superen el haber mínimo, el bono de ANSES se pagará de forma proporcional hasta alcanzar el tope de $463.174,10, garantizando que ningún beneficiario quede por debajo de esa cifra unificada.

Condiciones y descuentos del bono de ANSES para jubilados y pensionados en mayo 2026

Una de las precisiones más importantes del Decreto 292/2026 es el carácter no remunerativo de la suma fija otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social. El texto establece que el bono de ANSES no será susceptible de ningún tipo de descuento, ya sea por préstamos, cuotas sindicales o servicios de salud, asegurando que los jubilados y pensionados reciban los $70.000 de forma íntegra.

Asimismo, en el caso de las pensiones con varios copartícipes, la Administración Nacional de la Seguridad Social los considerará como un único titular a los fines de la percepción del beneficio. Esta «ayuda económica extraordinaria» para jubilados y pensionados estará vigente durante todo el calendario de pagos de mayo, consolidando el esquema de protección social diseñado por el Ejecutivo para este 2026.