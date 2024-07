Subsidios a la luz y el gas en Neuquén y Río Negro: hasta cuándo hay plazo para anotarse y qué pasa si no lo hago

Aquellos hogares de ingresos bajos y medios que no completen el formulario de inscripción enfrentarán un aumento significativo en sus boletas. Foto: archivo.

Los residentes de Río Negro y Neuquén tienen la oportunidad de inscribirse en el Registro Nacional para acceder a subsidios en los servicios públicos de gas y electricidad, hasta el 5 de agosto. Esta fecha límite fue establecida por el Gobierno Nacional para regularizar el acceso a los subsidios, que anteriormente se otorgaban de manera automática. Qué pasa si no me anoto.

Los usuarios que no completen el formulario de inscripción enfrentarán un aumento significativo en sus boletas de gas y electricidad. Serán tratados como usuarios de ingresos altos (N1), lo que implica no recibir subsidios y pagar la tarifa plena relacionada con el costo de la energía. Mantendrán la Tarifa Social, pero no podrán acceder a las bonificaciones previstas para N2 o N3 hasta que se inscriban.

Desde el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) recordaron que hasta el 5 de agosto está abierta la inscripción en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). El objetivo es que los usuarios no pierdan el beneficio.

Subsidios al gas en Neuquén y Río Negro: qué establece la normativa

La normativa actual establece topes de consumo máximos subsidiados y bonificaciones sobre los precios mayoristas de la energía eléctrica para dos grupos principales de usuarios:

Usuarios N2 (ingresos bajos):

Tendrán tarifas subsidiadas para consumos de hasta 350 kWh mensuales.

Bonificación del 71,92% sobre el precio mayorista.

Usuarios N3 (ingresos medios):

Recibirán subsidios para consumos de hasta 250 kWh mensuales.

Bonificación del 55,94% sobre el precio mayorista.

En Río Negro, aproximadamente 17.000 familias de menores ingresos aún deben completar su inscripción antes del 5 de agosto. La Secretaría de Energía y Ambiente provincial informó que estas familias fueron incluidas automáticamente en el nivel 2 de la segmentación energética, pero ahora deben inscribirse individualmente para mantener los subsidios.