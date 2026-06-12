El Peligro de los Vientos, feria de vinilos, José Luis Aguirre y más: los espectáculos para el fin de semana en Neuquén, Cipolletti y Roca

El show destacado del fin de semana

El Peligro de los Vientos presenta Desierto City.

Este viernes, a las 21, llega El Peligro de los Vientos a Mood Live, presentando Desierto City, su segundo disco, editado en marzo pasado. El álbum reúne doce canciones que fusionan escenas de una misma narrativa: la de un personaje que atraviesa esta ciudad en busca de sentido, identidad y conexión. Abre la noche Magdalena Vitale.

Cipolletti

“Bonyur Tailandia”

Teatro

Una comedia explosiva llena de humor, enredos y situaciones completamente inesperadas.

Un viaje soñado a Tailandia termina convirtiéndose en una aventura delirante donde nada sale como estaba planeado.

Entre personajes desopilantes, secretos, confusiones y momento absurdamente divertidos, la obra invita al público a desconectarse de todo y simplemente pasarla bien.

Todos los viernes de junio, a las 21, en La Caja Mágica (Mariano Moreno 354). Entradas en www.lcmticket.com o en la boletería del teatro, de lunes a viernes de 17 a 21.

“Escenas de la Vida”

Teatro

Nuevas historias, nuevos personajes y más situaciones que invitan a reír, emocionarnos y reconocernos en lo cotidiano.

Cada domingo es diferente Cada escena tiene algo para contar

Domingo a las 20 en La Caja Mágica Teatroi

Entradas en www.cmticket.com o en boletería de lunes a viernes de 17 a 21.

Neuquén

El Arrimadero Teatro

Carlos Tendler

Música

Carlos Tendler presenta un concierto íntimo como solista junto a sus loops, recorriendo composiciones propias en una propuesta personal y cercana.

Este sábado, a las 21.30. Reservas: 299 5764583.

La penúltima oportunidad”

Teatro

Continua en cartelera “La Penúltima oportunidad”, una propuesta de teatro para mayores de 13 años que combina humor negro, ironía y una mirada tan ácida como desopilante sobre los vínculos humanos.

Dramaturgia de Rafael Bruza, dirección de Dardo Sánchez y las actuaciones de Silvana Feliziani y Laura Sarmiento.

Este domingo, a las 20, en El Arrimadero Teatro (Misiones 234)

Entradas $18.000 anticipadas / $20.000 en puerta

ALIAS: teatronqn.mp

Enviar comprobante al 299 5713050



Ámbito Histrión



“Un sueño, una noche, un verano”

Libremente inspirada en “Sueño de una noche de verano” del gran Shakespeare, Escénica Teadanz Experimental presenta esta divertida comedia de Daniel Fermani, hará que la frontera entre el mundo real de Atenas y los sueños en el bosque se desdibuje, provocando risas y desconcierto, porque ¿qué otra cosa somos todos, sino unos soñadores sin remedio?

Sábados de junio, a las 21, en Ámbito Histrión.

Compra de entradas 2994299249 (WhatsApp) o https://teatrohistrion.com.



“Bajo terapia”

Teatro

VIERNES, a las 21:30. Entradas 0299 15-453-0771 – teatrohistrion.com

Tres parejas acuden a terapia para tratar sus conflictos, pero se encontrarán con una sesión diferente. La psicóloga ausente, dejará sobres con consignas que tendrán que abordar y analizar entre todos. Cada sobre propone nuevos e ingeniosos interrogantes, los cuales transformarán la sesión en un caos desopilante.

“Bajo terapia” es una comedia sobre las relaciones de pareja. Airea los trapos sucios de una forma tan ágil y cómica, que consigue que todos nos identifiquemos con alguna de las miserias que ofrece la vida en pareja.

“Criaturas”

Café concert + humor

Este sábado, a las 23. Una salida distinta: reírte de todo (y de vos también) Monólogos filosos sobre relaciones, vida cotidiana y esas cosas que nadie dice… pero todos piensan.

Entrada general: $20.000. Reservas: 0299 15-453-0771. Lugares limitados.

“Flores arrancadas a la niebla”

Teatro

Sábado, a las 21:30. Entradas: 0299 15-453-0771 – www.teatrohistrion.com

¿Y si el olvido no fuera tan poderoso como creemos?

Humor, ternura y locura se entrelazan en una experiencia teatral única.

Flores arrancadas a la niebla, de Arístides Vargas, es una historia poética y conmovedora sobre la memoria, el exilio y la esperanza.

“El velero desvelado”

Teatro

Domingo, a las 16.

Reservas: 2994229708

Marcela y Martina pierden la vela de su velero y emprenden un divertido viaje para recuperarla, encontrando en el camino personajes y desafíos que solo podrán superar trabajando en conjunto.

Una historia mágica que celebra la amistad, la cooperación y el poder de compartir aventuras

“A la chuña”

Última función

Domingo, a las 21hs

Reservas: 2996267916

Deriva Teatro





Viernes, a las 21:30

Tabalo Flamenco

Música y danza en vivo

Quitapenas

Sábado, a las 21:30

“Terca”

Performance

Verónica Martínez Durán

Domingo, a las 16.30

“Encender la noche”

Teatro, títeres, objetos y sombras

Verónica Martínez Durán

Domingo, a las 21

“VIL”

Teatro

Sebastián Fanello



“El explorador”

Espectáculo para las infancias

Fundación BPN presenta “El Explorador”, un espectáculo infantil con música y aventuras para imaginar, jugar, bailar y divertirse en familia.

Este domingo, a las 17, en el Cine Teatro Español.

Entradas

Filas 1 a 17: $30.000

Filas 18 a 29: $25.000

Venta en boletería: lunes a viernes de 8:30 a 21.

“¿Tenés lo que estoy buscando?”

Este domingo, la comunidad vinilera de la Confluencia se vuelve a juntar en la Sala Alicia Fernández Rego de Neuquén para vivir una de las experiencias que más felicidad nos ocasiona: ¡feriar!

Se viene “¿Tenés el que estoy buscando?” una feria de vinilos y afines en el que estarán presentes los mejores feriantes vinileros de Neuquén y de la zona sur toda. Habrá stands de libros, comics, pelis y remeras. También una “mesa de los intercambios”, para quienes quieran canjear material personalmente y charlar un rato entre melómanas y melómanos.

La jornada estará musicalizada y animada por Fer Barraza, del programa radial vinilero “Formato Físico” que produce y pone al aire el Club del Vinilo Neuquén en Capital 88.5, la Radio Pública de la Ciudad de Neuquén.

La feria es en la Sala Alicia Fernández Rego (Vuelta de Obligado 25, al lado de la estación del FFCC de Neuquén). La entrada es libre y gratuita y la actividad comienza a las 16, finalizando a las 20.

Gala de Ballet

Ballet Clásico y Contemporáneo FCP

Fundación Cultural Patagonia presenta al Ballet Clásico y Contemporáneo FCP con “Gala de Ballet” en Neuquén. La propuesta estará este sábado, a las 21, en el Cine Teatro Español (Avenida Argentina 235).

La compañía, conformada por bailarines seleccionados mediante audición, ofrecerá obras del repertorio tradicional clásico y contemporáneo, caracterizadas por su precisión técnica, musical y expresiva.

El programa está compuesto por “El Cascanueces. Pas de deux” con música de Tchaikovsky y adaptación coreográfica sobre el original de Petipa, “El Corsario. Pas de deux”, con música de Adam y adaptación coreográfica sobre el original de Mazilier y Petipa y “Petit Mort”, con música de Mozart y adaptación coreográfica sobre el original de Duato, en la primera parte. Luego de un breve intervalo, el Ballet interpretará “Who cares?”, una reposición coreográfica de lenguaje neoclásico, basada en original de Balanchine, que conjuga el estilo dancístico del ballet y del jazz, con 12 piezas musicales del reconocido compositor Georges Gershwin.

Roca

“La soledad de las flores”

Teatro

Este viernes, a las 21, el espacio INCAA de Roca recibirá por primera vez “La soledad de las flores”, la obra escrita e interpretada por Soledad González, con fragmentos del libro El coloquio de las plantas de Luciana Mellado.

Las entradas tienen un valor de $15.000 y pueden reservarse llamando al 2984 869282.

Fundación Cultural Patagonia

“Tropicana Cuba

Fundación Cultural Patagonia presenta el estreno de una nueva propuesta musical que rescata las grandes canciones de la época de oro de La Habana. “Tropicana Cuba” subirá al escenario del Espacio Cultural FCP (San Luis 2085) de Roca, este viernes, a las 21.

Orquesta y Alexander Panizza

Fundación Cultural Patagonia (FCP) presenta un nuevo concierto de la Orquesta Sinfónica FCP, que será este sábado, a las 21, en el Auditorio Dr. Tilo Rajneri (Rivadavia 2263) de Roca. La propuesta contará con la actuación del reconocido pianista Alexander Panizza, en el marco de su gira nacional.

El programa está compuesto por “Sinfonía N°1 en Re Mayor Op. 25” de Serguei Prokofiev, “Una noche en el Monte Calvo” de Modest Mussorgsky y “Concierto para Piano y Orquesta N°2 en Sol Menor” de Prokofiev.

Alexander Panizza es un pianista de reconocimiento mundial, que ha actuado como solista con más de 40 Orquestas internacionales, al igual que conciertos en solitario en gran cantidad de países. Docente, jurado de concursos y mentor de jóvenes pianistas, Panizza ha grabado destacadas obras y ha sido galardonado con importantes premios.

El espectáculo, liderado por Caribe FCP y Artistas FCP, es un recorrido musical por los temas interpretados en el clásico y legendario club nocturno Tropicana (Cuba), creado en 1939 y conocido mundialmente como “el paraíso bajo las estrellas”.

El programa contiene temas como “La mucura”, “La negra tiene tumbao”, “Bonito y sabroso”, “Dos gardenias”, “Toda una vida”, “Piel canela”, “Guantanamera”, “Cachita”, “Chan chan”, “La negra Tomasa”, “Mambo Nº 5” y “Mambo Nº 8”.

José Luis Aguirre

Gira Sur

El poeta y cantor cordobés Jose Luis Aguirre llega con su GiraSur 26, trayendo el canto de traslatierra a la región con canciones inspiradas en paisajes y costumbres con un profundo compromiso social.

Con Emanuel Ayala como artista invitado, cuyo repertorio describe paisajes y sentires patagónicos, invitándonos a la escucha y la comunicación profunda.

Las entradas a través de www.entradaweb.com.ar

Este viernes, a las 21, en Casa de la Cultura (9 de Julio 1043)