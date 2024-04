Subsidios de luz y gas: conocé cuál es el nuevo tope de ingresos para poder pedirlos

Tras los aumentos aplicados tanto en las tarifas de energía eléctrica como en el gas natural, las boletas se han vuelto mucho más abultadas y prometen seguir subiendo. Ante esto, muchas familias de todo el país que hoy se encuentran en el grupo de usuarios de la segmentación conocido como «sin subsidios» (N1) pueden volver a solicitarlos y quienes están en el segmento intermedio podrían pasar al más bajo dado que se acaba de actualizar el tope de ingresos que las familias deben tener.

El actual sistema de subsidios a la energía es el que está vigente desde el gobierno pasado, conocido como segmentación tarifaria. En el mismo se divide a los usuarios residenciales en tres grupos: el de menores recursos (N2) que tiene una mayor cobertura de subsidios; un grupo intermedio (N3) con subsidios pero hasta un tope de consumo; y finalmente el grupo de mayores ingresos económicos (N1) que desde este mes ya no tiene ningún tipo de subsidio y que afrontará un fuerte aumento en el gas este mes y nuevamente el mes que viene.

Pero en este último grupo, que representa algo así como el 35% de los usuarios del país, no solo hay familias de altos recursos, sino que también están en este sector quienes no se anotaron nunca en el registro de subsidios, quienes se dieron de baja por ejemplo para poder comprar el dólar ahorro y también quienes en algún momento excedían el tope de ingresos familiares pero ahora ya no.

Este último punto es clave, ya que el sistema de segmentación actualiza ese límite periódicamente, pues lo que se toma como parámetro es el equivalente a 3,5 Canastas Básicas Totales (tipo 2), cuyo valor se modifica en función de la inflación.

Desde el pasado 13 de marzo, la Canasta Básica Total está fijada en 690.901,57 pesos, por lo cual el ingreso familiar tope para estar dentro de los subsidios es de 2.418.155,50 pesos mensuales. En tanto que en las provincias patagónicas se suma un adicional por zona del 22%, con lo cual el límite de ingresos en la Patagonia para poder tener subsidios es de 2.950.149,70 pesos por mes.

También se pueden tener más subsidios

Y recordemos que además de este tope por el ingreso familiar, también hay otros parámetros de exclusión de los subsidios que son tener 3 o más propiedades, tener 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años, tener una aeronave o una embarcación de lujo, y ser accionista de sociedades internacionales.

Quienes no cumplan con ninguno de los criterios de exclusión pero estén en este segmento N1, pueden volver a solicitar contar con los subsidios ya sea para la energía eléctrica, o el gas o para ambos.

En tanto que la actualización de la Canasta Básica Total marca también un cambio para las familias que hoy están el segmento intermedio pero podrían pasar a estar en el más bajo, ya que ese grupo con mayores subsidios tiene ahora como límite el ingreso familiar de 690.901,57 pesos, que en la zona de la Patagonia se extiende hasta los 842.899,91 pesos.

Cómo actualizar los datos o pedir los subsidios

Para esto lo que deben realizar es actualizar la declaración jurada que hicieron inicialmente en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) o bien completarla si nunca lo hicieron antes. Esto se realiza ingresando en este link https://www.argentina.gob.ar/subsidios.

Si no recuerdan si están inscriptos, o en qué segmento se encuentran, también se puede chequear esa información ingresando en el siguiente enlace https://www.enargas.gob.ar/secciones/regimenes-de-beneficios/rase/consulta-registro-rase.php.

En todos los casos siempre es útil tener a mano las facturas de energía eléctrica y/o de gas natural porque pueden solicitarse datos como el número de cliente, como así también el DNI de quien haga la declaración porque se solicitará el número de trámite.

Los subsidios pueden ser tramitados por cualquier integrante del hogar, sin importar a nombre de quién figuran los servicios, como así también el caso de que se trate de inquilinos ya que la declaración apunta a los verdaderos usuarios de ese servicio y al grupo familiar que vive en esa vivienda.

Una vez modificados los datos, el cambio en la asignación de subsidios no es inmediato, sino que toma hasta 90 días, según la distribuidora. Algo que permitiría llegar justo para las facturas de gas del invierno, que serán las más caras.

El sistema de segmentación seguirá vigente hasta tanto el gobierno nacional ponga en marcha un nuevo modelo de asignación de subsidios basado en una Canasta Básica Energética cuyo lanzamiento se había planteado para este mismo mes, pero se viene postergando.