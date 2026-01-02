Subsidios Energéticos Focalizados: ¿Quiénes pueden acceder y cómo anotarse?

El nuevo sistema busca garantizar el acceso a la energía a los hogares más vulnerables y optimizar la asignación de los recursos del Estado.

El Gobierno nacional puso en marcha el nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), destinado a usuarios residenciales de energía eléctrica, gas natural, garrafa de GLP de 10 kg y gas propano por redes. El objetivo es concentrar la ayuda estatal en los hogares que más la necesitan.

Según se informó, quienes ya están inscriptos en el ex Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deben volver a realizar el trámite. En cambio, los usuarios de garrafas beneficiarios del ex Programa Hogar sí deben inscribirse nuevamente para continuar recibiendo el subsidio bajo el nuevo esquema. También deberán anotarse aquellas personas que vivan en determinadas localidades y que anteriormente recibían la Tarifa Social de Gas.

La inscripción y toda la información oficial se encuentran disponibles en el sitio web: https://subsidios-energia.argentina.gob.ar/.

¿Cómo consultar y quienes pueden acceder?

Las personas interesadas pueden:

Consultar si reciben el subsidio

Ver el estado de su solicitud

Solicitar una revisión del beneficio

Para realizar cualquier trámite o consulta se recomienda tener a mano:

Número de medidor y número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS (figuran en la factura).

Último DNI vigente.

Número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Una dirección de correo electrónico de uso frecuente.

¿Quiénes pueden acceder?

Para acceder a los subsidios focalizados, los ingresos netos del hogar no deben superar tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, según datos del INDEC. Además, serán incluidos dentro de este segmento los hogares que, sin pertenecer al grupo de mayores ingresos, cuenten con:

Al menos un integrante con Certificado de Vivienda emitido por el ReNaBaP.

emitido por el ReNaBaP. Un integrante que perciba Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur .

. Un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Sobre los topes de consumo y descuentos, el Gobierno informó que en electricidad se fijan bloques de consumo base de 300 kWh en meses de alta demanda (verano e invierno) y 150 kWh en los meses restantes. Los beneficiarios recibirán un descuento general del 50% sobre el consumo base y para garantizar una transición gradual, indicaron que durante el 2026 habrá una bonificación adicional de hasta el 25% sobre el consumo subsidiado.

El Ejecutivo justificó la medida como parte de su política de «déficit cero» y señaló que el objetivo con el nuevo esquema es «trasladar los costos reales de la energía a quienes pueden pagarlos y proteger solo el consumo indispensable de los más vulnerables».