Subsidios energéticos: Nación fijó los nuevos parámetros para tener los beneficios en las tarifas

El gobierno nacional publicó hoy la Disposición 02/2026 que marca los parámetros o requisitos que deberán cumplir las familias que deseen tener o mantener los subsidios en las tarifas de gas natural y energía eléctrica. La norma fija un recorte sobre los límites que hasta la fecha había marcado el anterior sistema de segmentación de los usuarios.

El primer gran cambio radica en que el límite de ingresos económicos de todos los integrantes del hogar se reduce de 3,5 Canastas Básicas Totales (CBT) a 3 Canastas Básicas Totales. Actualmente, el valor de la CBT es de 1,3 millones de pesos por mes, con lo cual el tope anterior era de 4,5 millones de pesos para el general del país y de 5,5 millones de pesos para la región Patagónica, porque reconoce los adicionales.

Este adicional de Zona Desfavorable se mantiene, pero al bajar la cantidad de canastas, los nuevos topes son de 3,9 millones de pesos para todo el país y de 4,79 millones de pesos para la Patagonia. Siempre teniendo en cuenta que se trata de la sumatoria de todos los ingresos económicos de las personas convivientes.

En el caso de las propiedades inmuebles, se mantiene el tope de 3 viviendas a nombre de los integrantes del hogar, y se elimina -junto con la segmentación- es escalón inferior que topeaba en 2 viviendas en límite para los usuarios de las ya no existentes categorías N2 y N3.

Con los vehículos automotores el nuevo criterio es más estricto, pues quedan excluidas las familias que tenga un rodado con tres o menos años de antigüedad, mientras hasta ahora el tope era de 5 años. Lo que sí se mantiene en este caso es que si el vehículo está destinado a una persona con certificado de discapacidad no entra en la cuenta.

Se sigue excluyendo a las familias que tengan -alguno de sus integrantes- una aeronave, una embarcación de lujo o activos societarios.

Como se detalló anteriormente, el nuevo sistema reemplaza a la segmentación y en lugar de tener tres categorías de usuarios, ahora solo habrá 2 categorías: con subsidios y sin subsidios y quienes sí los tengan no será sin tope alguno, sino sobre un consumo modelo.

Nuevo sistema de registro o solicitud de subsidios

Junto a la Disposición 02/2026 Nación emitió la Disposición 01/2026 que determina cómo es el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) que reemplaza al anterior, el RASE. La norma incorpora un formulario de nueve páginas que los interesados deberán completar bajo la forma de declaración jurada en donde se solicitan datos de todos los miembros del hogar.

La normativa indica que quienes tenía hasta ahora subsidios y, por ende, estaban inscriptos en el anterior registro, no tendrán la obligación de volver a anotarse, ya que serán migrados de sistema. Aunque se aconseja que vuelvan a hacer el trámite, especialmente si tuvieron cambios en los parámetros de base antes nombrados.

Para acceder al nuevo registro se debe ingresar en la página www.argentina.gob.ar/subsidios y es recomendable tener a mano los DNI de los integrantes del hogar y las boletas de cada uno de los servicios donde se desee solicitar los subsidios.

Al igual que en el anterior sistema, los subsidios deben ser solicitados. Quienes no hayan solicitado nunca los subsidios, o por ejemplo si una persona se muda a vivir sola, no recibirá ningún subsidio si no lo solicita, aunque cumpla con las condiciones o requisitos socioeconómicos.