El convencional en oferta: febrero llega con una seguidilla de licitaciones petroleras

La realidad de la industria petrolera argentina está dividida en dos: mientras por un lado se observa el auge de Vaca Muerta, con multimillonarios anuncios de inversión y planes exportadores de gran escala, por la vereda opuesta está el convencional, en una crisis en la que el declino le compite al entorno de bajos precios que amenaza su rentabilidad. En ese contexto, tres provincias lanzaron licitaciones para conseguir nuevos operadores para un total de 23 áreas, todas de este segundo segmento y con la curiosa particularidad que la fecha de apertura de ofertas se darán en todos los casos en febrero.

En el caso de los bloques ubicados en Río Negro, el gobierno de Alberto Weretilneck extendió el plazo inicial del Concurso Nacional e Internacional 02/2025, cuyas ofertas ahora se conocerán el próximo 27 de febrero.

A partir del decreto 13/2026 de la semana pasada, que marcó el vencimiento de tres concesiones Las Bases, Medianera, y Rinconada – Puesto Morales– el concurso cuenta con cinco bloques, pues anteriormente ya estaban en oferta licitatoria las áreas Angostura y Jagüel de los Milicos.

Las primeras tres áreas acaban de tener la extinción de la concesión que poseían las firmas Medanito y Madalena Energy por no llegar a un acuerdo de prórroga, una medida que desde el gobierno rionegrino se anticipó que podría replicarse en las demás áreas que aún están en ese proceso.

Mendoza buscan operadoras

Unas semanas antes, Mendoza abrirá el proceso licitatorio que estaba previsto para este mes pero fue postergado hasta el 11 de febrero. En este caso el paquete de áreas es el más grande de todos, con 17 bloques en oferta, de los cuales 5 son de tipo exploratorio.

En detalle, se trata de las áreas Atuel Exploración Sur, Atuel Exploración Norte, Boleadero, Calmuco, Chachahuen Norte, CN III Norte, Los Parlamentos, Puesto Pozo Cercado Occidental, Ranquil Norte, Río Atuel, Sierra Azul Sur, Zampal, Atamisqui, El Manzano, Loma Cortaderal-Cerro Doña Juana, Puesto Molina Norte y Puntilla del Huincán.

La provincia del vino y el sol tiene dos manifestaciones de interés ya recibidas. Hattrick Energy SAS ejecutó un Acuerdo de Evaluación Técnica (TEA) en Atuel Exploración Sur, con una inversión de 325.000 dólares, obteniendo derecho de preferencia en la licitación, mientras que Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) presentó una iniciativa privada en Río Atuel, declarada de interés público, con una propuesta de 2,98 millones de dólares.

La Pampa y un proceso licitatorio complejo

Y precisamente PCR era la titular de la última área que está en oferta, en este caso en concesión por parte del gobierno de La Pampa: El Medanito. En este caso, el gobierno pampeano decidió abrir la licitación a interesados tras rechazar la oferta de prórroga de PCR que planteó elevar las regalías hasta el 20%.

Desde el gobierno de Sergio Ziliotto se apunta a elevar al 30 ó 35% la alícuota de regalías, que habitualmente es del 15%, pero a la fecha no han recibido ofertas concretas y el plazo de la licitación está muy cerca, pues está prevista su apertura el 9 de febrero.

Esta falta de interés podría deberse a la alta pretensión de regalías del gobierno pampeano para su principal bloque productor -aporta cerca del 33% de la producción de toda la provincia- mientras que tanto Mendoza como Río Negro incorporaron en las licitaciones abiertas tanto rebajas en las regalías como en algunos impuestos y tasas asociadas.