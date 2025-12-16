Talento joven para el futuro del sector energético neuquino: finalizó la primera edición de “Energías que se potencian» de PAE 

Como parte de su estrategia de Sustentabilidad, Pan American Energy (PAE) finalizó la primera cohorte de “Energías que se potencian: Becarios & Pymes PAE”. Esta iniciativa busca conectar el talento joven neuquino con el entramado productivo local, fortaleciendo la empleabilidad y aportando valor a la cadena energética de la provincia.

El objetivo principal etaá en fomentar el desarrollo profesional de estudiantes universitarios. Se buscsa generar oportunidades concretas de formación e inserción laboral y conectanr el talento universitario con las necesidades del entramado productivo neuquino.

El evento contó con la participación de Santiago Nuñez, Secretario General de la Universidad del Comahue (UNCO); María Fernanda Vela, Gerente de Gestión del Talento en EQUIPEL; Alejandro Fischer, Gerente General de Fischer; Stefania Pierdominici, Coordinadora de Estrategias y Operaciones en Apolo Oil Services; Jeyson Mendoza, Ingeniero de Proyectos de Wellbore Petrol Services, y Nicolás Fernández Arroyo, responsable de Relaciones Institucionales de PAE.

“Desde Pan American Energy creemos que el desarrollo del talento joven es clave para el futuro de la industria. Este programa expresa nuestro compromiso con la educación, la empleabilidad y la cadena de valor”, expresó Daniela Antoci, Gerente de Sustentabilidad de PAE.

En esta primera edición, cuatro becarias PAE, estudiantes de carreras estratégicas de UNCo, Giuliana Valenti, Florencia Saavedra, Lena Orellana y Emilia Garavito realizaron su pasantía de 6 meses en empresas de la cadena de valor: EQUIPEL, Fischer, Apolo Oil Services y Wellbore Petrol Services. Cada Pyme asignó a las becarias un mentor y un proyecto específico, permitiéndoles aplicar conocimientos técnicos, adquirir experiencia profesional y fortalecer competencias socioemocionales con el acompañamiento de Fundación Cimientos.

Además del desarrollo técnico, el programa generó un impacto concreto en la trayectoria profesional de las jóvenes ya que tres de ellas fueron contratadas por las empresas en las que se desempeñaron, consolidando así un puente real entre el ámbito académico y las oportunidades laborales del sector energético. Este resultado confirma la relevancia del programa como mecanismo efectivo de inserción laboral y de fortalecimiento del talento local.

Aportes desde la industria y la academia

Los representantes del sector privado y universitario también destacaron el valor del programa como respuesta a una necesidad concreta del mercado laboral. Rocío Muñoz, referente de Recursos Humanos de Fischer, resaltó: “Este programa nos permitió apostar al desarrollo de los jóvenes para que puedan iniciar en la industria energética y afianzó nuestra cultura organizacional”.

Por su parte, Santiago Nuñez, Secretario General de la UNCo, añadió: “Agradecemos a PAE este vínculo que tenemos hace muchos años y a las pymes que confían en nuestros estudiantes y graduados. Este proyecto es de una gran sinergia en la que todos salen beneficiados”.

La iniciativa proyecta su continuidad para 2026 con una nueva cohorte de becarios PAE y más empresas de cadena de valor generando oportunidades para las nuevas generaciones del sector energético. Con este programa, Pan American Energy reafirma su compromiso con la formación de talento local, el fortalecimiento de su cadena de valor y el desarrollo sostenible de la provincia.