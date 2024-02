Tasa a los combustibles en Neuquén capital: «generará resistencia en los operarios», afirmaron los expendedores

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, motivó la aplicación de una tasa para los combustibles que busca paliar la quita de subsidios al transporte. Los jefes comunales de Centenario y Cipolletti, también pretenden implementarla y queda saber si otras localidades cercanas, como Plottier y Cipolletti, adherirán a la iniciativa. Sin embargo, quienes pueden oponer «resistencia» son los operarios de las estaciones de servicio.

Escuchá a Marcelo Pirri en RÍO NEGRO RADIO:

«Entendemos la situación que están viviendo los municipios, pero no deja de ser una medida antipática», remarcó el presidente de la Cámara de Expendedores de Neuquén y Río Negro, Marcelo Pirri.

En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, explicó que generaría «un incremento de costos, no solamente en lo administrativo, sino en lo financiero y económico», ya que muchas de las ventas en las que se va a incluir la tasa se realizan «mediante tarjeta de crédito, aplicaciones de pago, cuentas corrientes, donde no siempre se cobra en lo inmediato».

El referente indicó que este jueves se reunirá con la comisión directiva para buscar una postura en común con los expendedores de Neuquén y Cipolletti. Hasta el momento solo tuvieron «un par de reuniones con funcionarios» de ambas localidades, pero Pirri señaló que no hubo información concreta sobre cómo se aplicará y si se incluirá una parte de lo recaudado para cubrir los gastos.

Sostuvo que un 4% «no es una tasa baja», aunque se tome sobre el valor neto, y adelantó que «va a haber bastante resistencia por parte de los operadores a implementarla». De todas maneras, «se evaluará y se tomará una postura este una vez concluido» el encuentro.

Pirri añadió que uno de los puntos fundamentales para que le den el visto bueno a la iniciativa será que las localidades aledañas a Neuquén y Cipolletti unifiquen la medida, para que no se genere una competencia desleal entre las estaciones de servicio y los usuarios carguen combustible en los municipios donde no se implemente la tasa. «Es un tema bastante complejo», recalcó.

Pirri aseguró que no hay desabastecimiento

Respecto a las amenazas del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, sobre que impedirá la salida de barriles de petroleo si el presidente Javier Milei no libera los fondos a la provincia, Marcelo Pirri, afirmó que no representa un riesgo para el abastecimiento. «No creo que afecte en lo inmediato porque las terminales tienen producto stokeado, así que no, no sería una medida en lo inmediato», manifestó.

«Y con respecto a los políticos no voy a opinar porque no es menester de la institución, sobre todo porque hay este fuego cruzado en el que nunca se sabe quién es el que tiene la verdad», agregó.