TecnoAventura Edición Especial: más de 500 estudiantes de Neuquén exploraron el futuro de la energía

Neuquén vivió una jornada distinta con la TecnoAventura Edición Especial, una propuesta educativa y de orientación vocacional que convocó a más de 500 estudiantes de 10 escuelas técnicas de la capital neuquina y localidades cercanas. La iniciativa, impulsada por Vista Energy y Tecpetrol en el marco del programa GenEra Neuquén, se llevó a cabo en el Espacio Duam con el acompañamiento del Gobierno provincial.

La jornada incluyó postas temáticas sobre seguridad y ambiente, geología, perforación, fractura, producción y plantas. Este año, como novedad, se incorporó un espacio dedicado a la Transición Energética, que invitó a reflexionar sobre los desafíos de la sostenibilidad y la diversificación de la matriz energética.

El evento también tuvo un componente motivador: el equipo ganador tendrá la posibilidad de visitar el yacimiento Borde Montuoso, operado por Vista Energy, para conocer de cerca la operación en Vaca Muerta.

Además de los estudiantes, 50 docentes participaron de una formación en “Parejas Pedagógicas”, una propuesta orientada a fortalecer el trabajo colaborativo en las aulas y enriquecer la experiencia educativa. Este enfoque apunta a que el aprendizaje en torno a la energía se multiplique y sostenga en el tiempo.

Vocaciones para el futuro de Vaca Muerta

Los resultados de ediciones anteriores avalan la importancia del programa: en 2024, el 92% de los estudiantes aseguró que TecnoAventura influyó en su elección de carrera, y la mayoría aumentó su conocimiento sobre Vaca Muerta y la industria de los hidrocarburos no convencionales. La edición 2025 volvió a consolidarse como un espacio de motivación y orientación vocacional.

“Hoy reunimos a más de 500 estudiantes y 50 docentes en actividades de capacitación que forman parte de un programa mucho más amplio”, destacó José Tanaka, HRBP Sr. Regional Manager en Tecpetrol. Y agregó: “Nuestro objetivo es claro: abrir oportunidades, sembrar vocaciones y generar vínculos duraderos entre la educación técnica y el futuro de la energía”.

Por su parte, Javier Van Houtte, de Vista Energy, subrayó la sinergia entre empresas y gobierno provincial: “Lo distintivo de GenEra es que diseñamos un proyecto de verdadero impacto, llevando contenidos y oportunidades concretas a estudiantes y docentes. Lo de hoy es apenas la parte visible de un trabajo mucho más profundo”.

El 16 de septiembre habrá otra edición del encuentro.

La directora de Políticas Socioeducativas de Neuquén, Amalín Temi, llamó a los estudiantes a aprovechar estas iniciativas y programas de becas: “Queremos acompañarlos para que sean profesionales que aporten al crecimiento de Neuquén, ya sea en Vaca Muerta o en cualquier otro emprendimiento de la provincia”.

La próxima edición de TecnoAventura será el 16 de septiembre en Zapala, con la participación de escuelas técnicas de la región, incluyendo Cutral Có, Plaza Huincul, Rincón de los Sauces, Añelo y Chos Malal. El objetivo es ampliar el alcance del programa y consolidar un vínculo entre educación técnica y desarrollo energético.

GenEra Neuquén, impulsado por Vista Energy y Tecpetrol con el apoyo del Gobierno provincial, proyecta llegar a 19 escuelas técnicas en 2026, alcanzando al 65% de estas instituciones. El programa responde a las demandas laborales que generará Vaca Muerta en los próximos años, y busca que los jóvenes neuquinos sean protagonistas del futuro energético.